"Nada nos detiene": la Liga Femenina Endesa de baloncesto quiere ser la mejor del mundo

El baloncesto femenino español goza de gran salud, tanto a nivel de selecciones como de clubes. La "plata dorada" del Eurobasket, como la denomina Elisa Aguilar, primera presidenta de una gran federación, como es la de baloncesto, fue la confirmación del trabajo que también se realiza en la Liga Femenina Endesa, cuya nueva temporada fue presentada en la sede de la empresa energética. Un socio, que ejerce también de 'title sponsor' de la masculina, imprescindible para entender los éxitos de los 16 equipos que participan en el torneo femenino.

El objetivo de aproximarse a la WNBA

En el acto, además de Elisa Aguilar, máxima dirigente de la FEB, estuvieron José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes; Antonio Martín, presidente de la ACB; y José Bogas, CEO de Endesa. Solo uno de los clubes no tuvo representación, el Joventut, que está de gira por China en su pretemporada. Esto da buena fe del valor internacional que tiene la Liga Femenina Endesa. Valencia Basket llegó la pasada campaña a semifinales de la 'Final Six' de la Euroliga Femenina y Baxi Ferrol fue subcampeón de la Eurocup femenina, entre otros éxitos colectivos.

La temporada 2025/2026 arrancará con la Supercopa Femenina Endesa, que se disputará entre el 27 y el 28 de septiembre en el Palacio de los Deportes de Huesca. De un lado del cuadro estarán Perfumerías Avenida y el vigente campeón liguero, Valencia Basket. Del otro, Casademont Zaragoza y la flamante revelación del año pasado, el Hozono Global Jairis que conquistó la Copa. En cuanto al campeonato regular, la jornada inaugural será el 4 de octubre y lo hará bajo el 'claim' "Nada nos detiene", novedad que llega acompañada de, por ejemplo, un juego Fantasy propio, para crear equipos y competir con amigos, además de una cuenta en Instagram que contendrá toda la información de la competición.

"La Liga Endesa está en muy buena forma y sintonía. Es la mejor del mundo después de la WNBA, de la que cada vez está más cerca, y la mejor de Europa, porque hay mucho trabajo por detrás. Las jugadoras dais sentido a esta competición porque el nivel está en lo más alto", señaló Aguilar, presidenta de la FEB, quien aspira a un crecimiento "exponencial" para que el torneo se acerca cada vez más a la liga profesional estadounidense. Un ejemplo empresarial que ha batido todos los récords de exposición gracias a fenómenos como el de Caitlin Clark.

Por su parte, Rodríguez Uribes, presidente del CSD y presente siempre en todos los actos del deporte femenino, remarcó el papel del baloncesto: "La siembra de estos años ha traído buenos frutos. Es el deporte femenino con mayor número de licencias y un ejemplo en representación e igualdad. La liga es cada vez más competitiva, más igualada y con muchísimas estrellas". Finalmente, Bogas, CEO de Endesa, destacó el "espíritu de familia" que tiene el baloncesto. "Tenemos jugadoras jóvenes de gran talento, la labor de los clubes, algunos consolidados y otros nuevos… Tenemos todo para el éxito y para que nos dé muchas alegrías. Estoy convencido de que la temporada de la Liga Femenina Endesa va a ser muy exitosa", apostó.

Valencia Basket, el rival a batir

Un millón de personas vieron la Copa de la Reina, donde el Hozono Global Jairis dio el gran golpe. Iyana Martín, base del Perfumerías Avenida, fue nombrada la mejor jugadora joven de la Euroliga. Rubén Burgos, del Valencia Basket, fue reconocido como el mejor entrenador. Son solo algunos de los hitos de la pasada temporada que se pusieron en valor en un acto donde fueron protagonistas los grandes nombres de la Liga Femenina Endesa, que ha sido un ejemplo de combatividad en los últimas campañas.

Además del binomio dominador del baloncesto español que conforman el salmantino Perfumerías Avenida, que, como reconoció en la gala Andrea Vilaró ha sufrido una importante reestructuración; y el Valencia Basket de Raquel Carrera, que detenta el título, existirá un amplio ramillete de aspirantes entre los que está el Spar Girona o el Casademont Zaragoza. En sus filas militan Chloe Bibby, MVP del pasado curso o Mariana Ortiz; ejemplo de capitanía.

El objetivo principal será derrocar el ciclo de tres triunfos de las 'taronja', imitando el ejemplo del Jairis de Aina Ayuso, MVP de la histórica final. "Cuando eres la mejor liga de Europa, un producto de tanto potencial, es porque hay mucho trabajo detrás. Y las protagonistas principales son las jugadoras, con un talento incuestionable", concluyó Aguilar, en su día campeona de un torneo que es referencia en las ciudades a las que dinamiza y llena de pasión.