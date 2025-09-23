Empieza la 'era Chus Mateo': "Te pueden colocar en el ránking donde quieran, pero el prestigio no se pierde"

La Federación Española de Baloncesto (FEB) presentó este martes a Chus Mateo (Madrid, 1969) como nuevo seleccionador. La opción elegida por delante de otros candidatos como Pablo Laso, Xavi Pascual o Jaume Ponsarnau. Después de ser cesado con el Real Madrid el pasado verano, curiosamente intercambiará su rol con Sergio Scariolo, "con quien me he intercambiado WhatsApps" nuevo técnico blanco y quien abandonó la selección tras el último fallido Eurobasket.

Elisa Aguilar: "Tenemos un patrimonio de juventud y talento"

Chus Mateo tendrá su primer examen en las Ventanas FIBA de noviembre, con los importantes partidos clasificatorios para el Mundial de Qatar 2027, una fase complicada y que es la gran meta de la FEB a medio plazo. En 2026 no habrá torneos de selecciones absolutas, por lo que el nuevo seleccionador tendrá tiempo para construir su propio proyecto y ecosistema. La otra gran estación de este nuevo ciclo es el Eurobasket 2029, del que España es coanfitrión.

"Empezamos una buena era en la selección. Con Chus Mateo espero que podamos trabajar muchos años y que podamos recuperar el protagonismo que nos ha faltado en los últimos campeonatos. Finaliza la etapa de Sergio Scariolo, tras 15 años de implicación, compromiso y éxitos. Será inolvidable. Pero este día tampoco lo vamos a olvidar porque empezamos una nueva era en la que vamos a disfrutar de muchos éxitos", defendió Elisa Aguilar, presidenta de la FEB, en la presentación de Chus Mateo.

¿Tiene Chus Mateo cláusula de exclusividad con la selección?

El compromiso es, en principio, hasta el Eurobasket 2029: "La exclusividad es importante. Por parte del nuevo seleccionador no ha habido ningún problema. Iniciamos el proyecto con ese mensaje, pero se irá viendo. En algún momento si no los plantea habrá que ver el momento y situación en la que estamos. El compromiso es absolutamente total, creo que es lo más importante". Sobre esta cuestión, Chus Mateo defendió que "la Federación necesita alguien que bucee y cómo reestructurar la selección. No hubiera sido bueno que compaginara dos cargos. Requiere de toda mi atención. Estoy contento de meterme en este proyecto, que va a requerir toda mi atención".

Aguilar quiso poner en valor los éxitos de las categorías inferiores, de cara a construir una perspectiva de futuro. "Tenemos un patrimonio de juventud y talento. Tenemos una reputación de varias generaciones en los que hemos sido un ejemplo a seguir. Hoy depositamos este capital en manos del seleccionador. Estamos convencidos de su buen hacer", añadió Aguilar, quien explicó el proceso de elección de Chus Mateo. Los motivos citados fueron la experiencia en el baloncesto de más alto nivel, los éxitos conseguidos, con la Euroliga como punto culminante, y "el carácter conciliador".

Chus Mateo ya tiene pasado en la selección

"Fue un periodo de reflexión corto", explicó Aguilar, sobre la designación de Chus Mateo, quien asume el complicado papel de recoger el legado que deja Scariolo: campeón del mundo (2019), cuatro veces campeón de Europa (2009, 2011, 2015 y 2022) y dos veces medallista olímpico, siendo plata en Londres 2012 y de bronce en Rio 2016. "No sabía que aglutinaba tantas cosas, me ha ruborizado saberlo", empezó diciendo Chus Mateo, quien puso en valor a todos sus compañeros de profesión: "Cualquier otro técnico español haría un buen papel".

Chus Mateo destacó su felicidad y fue consciente de su responsabilidad. "Conozco perfectamente lo que se espera de mí. Lo voy a afrontar con mucha valentía. Tengo un talante dialogante. Me gusta hacer las cosas de forma consensuada. Sé lo que tengo que afrontar del pasado, porque Sergio Scariolo es uno de los mejores que puede haber hoy en día. Pero también me gustaría recordar no solo el pasado inmediato y darle un homenaje a todos los que hicieron historia", repasó alguien que recordó su pasado en la selección, como ayudante del italiano y con el trabajo en las inferiores.

"Fueron momentos distintos, pero es un bagaje importante para mí. Sobre todo por lo que significa representar al equipo nacional, a pesar de que una de mis primeras experiencias con la selección fue casi hace 30 años con las inferiores, y otra terminó en 2012. Pero entiendo que la esencia tendrá que mantenerse en el tiempo. Te pueden colocar donde quieran en el ranking, pero el prestigio no se pierde", reivindicó en su presentación Chus Mateo.

"Juancho y Willy Hernangómez serán fundamentales"

"Quiero lanzar un mensaje a los jugadores, pero también a la afición, que se identifica mucho con la selección. Vamos a trabajar codo con codo la ilusión a los hogares de España. Vamos a ilusionar a la afición que tantas satisfacciones le produce el combinado nacional. Soy consciente de la responsabilidad. No es algo nuevo", reivindicó Chus Mateo, quien tiene un vínculo claro con la etapa anterior de Scariolo, "aunque no hemos tenido tanto en cuenta el pasado como por él, perfecto para ser el seleccionador español", matizó Aguilar.

En cuanto a decisiones sobre jugadores particulares, Chus Mateo dijo que "tanto Willy como Juancho van a ser fundamentales a futuro. No podemos desmembrar lo que tenemos. Hay que hacer el grupo. Ellos dos son esenciales para el futuro. Son jugadores que en este Europeo hayan podido salir señalados o no haber hecho el mejor torneo de la historia. Pero han hecho otros torneos extraordinarios. Tenemos que tener criterio, pero son fundamentales".

Para el nuevo seleccionador, "el gen ganador lleva latente en el carácter del jugador español: existe y va a seguir existiendo. El Europeo no ha sido extraordinario, pero sí que ha tenido mensajes muy buenos de optimismo. El hecho de que te caigas en un momento es que jugadores puedan coger un compromiso mayor. Hablo de Sergio de Larrea y Mario Saint-Supery". Chus Mateo tendrá un notable trabajo por delante de seguimiento y cultivo de talento.

"Quiero que los jugadores españoles que estén en todos los sitios sientan que su seleccionador va a estar muy cerca de ellos. Voy a tratar de estar informado de cada actuación. Iré a verlos a todos en persona. Quiero que ellos se sientan partícipes de esto, independientemente de que vayan a ser parte de una selección final. Quiero que sientan que pueden ser elegidos en todo momento y que somos una válvula de escape para llorar en el hombro en un momento determinado. No quiero que seamos un ente frío como a veces son los clubes", concluyó en el prólogo de una nueva etapa.