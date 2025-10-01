Las dos preocupantes deficiencias del Real Madrid de Scariolo

La segunda etapa de Sergio Scariolo al frente del Real Madrid ha empezado con mayores decepciones de lo previsto. El conjunto blanco se quedó por segundo año consecutivo sin ganar la Supercopa, que en este 2025 ha ido a parar al Roig Arena después de la victoria de Valencia Basket en la final por 94-98.

Poco importó que Pedro Martínez se plantase en el partido por el título con las bajas de Jean Montero, Brancou Badio, Xabi López-Arostegui y Yankuba Sima. El cuadro taronja derrotó a los de Scariolo, precisamente con un antiguo pupilo del técnico italiano en la selección: Sergio de Larrea se marcó, a sus 19 años, una final para el recuerdo, gracias a sus 21 puntos, nueve de ellos desde la línea de personal, que resultaron definitivos para que el primer título de la temporada volase hacia la capital del Turia.

Sergio de Larrea se salió en la final de la Supercopa ante el Real Madrid / ACB Photo - Mariano Pozo

Derrota en el estreno europeo

Eso ocurrió el domingo, y el tiempo de lamentación resultó mínimo, ya que este martes, el Real Madrid iniciaba su andadura en la Euroliga visitando a la Virtus Bolonia, uno de los peores equipos de la competición el pasado curso, y que presenta muchos cambios, entre otros motivos, tras las salidas de Will Clyburn y Tornike Shengelia al Barça. Scariolo regresaba al último club que había dirigido antes de su vuelta al Real Madrid, y el signo del partido fue el mismo que en la final de la Supercopa: derrota por 74-68 en un flojo partido de sus jugadores tanto en ataque como en defensa.

De hecho, los tres primeros partidos oficiales guardan guiones parecidos y ya dejan sobre la mesa dos carpetas a subsanar con urgencia. La primera es la consistencia, la regularidad del juego del equipo blanco para tratar de ser lo más completos posible durante los 40 minutos que duran los partidos. El Real Madrid ha sufrido muchas desconexiones, y eso queda traducido en que, tanto en las semifinales y la final de la Supercopa, como en el debut europeo, el conjunto blanco se ha marchado al descanso por detrás en el marcador.

Facundo Campazzo y Sergio Scariolo discuten una decisión arbitral / EFE

Relajación antes del descanso

35-45 ante La Laguna Tenerife, 44-51 contra Valencia Basket, y 38-35 en Bolonia, fruto de claras desventajas en los segundos cuartos: 17-28 ante los de Txus Vidorreta, 17-27 contra los de Pedro Martínez y 24-16 en el duelo frente a los de Dusko Ivanovic. La producción ofensiva se ha visto reducida en dichos periodos, pero en defensa, el Real Madrid se muestra más blando tanto a nivel interior como con la línea exterior.

La otra gran asignatura a mejorar es el acierto desde más allá del 6,75. Algo que llegará, por la gran calidad de la plantilla blanca, pero con lo que se deben tener alternativas en la pizarra para cuando haya noches en las que el aro parece cerrado desde la línea exterior. Hasta la fecha, en esos tres partidos mencionados, el Real Madrid ha lanzado 69 triples, de los cuales tan solo ha convertido 17: cinco ante Tenerife, nueve contra Valencia Basket y tres en Bolonia.

Sergio Llull, ante la Virtus Bolonia / Euroleague

Pólvora quemada desde el triple

De hecho, ante la Virtus, el porcentaje exterior no llegó ni al 15% de acierto, y uno de esos triples, obra de Facuando Campazzo, llegó prácticamente a la desesperada y a una pierna en los compases finales. La carta de triples fue horrible para jugadores como Mario Hezonja (0/7), Chuma Okeke (1/5) o Sergio Llull (0/3). De hecho, el croata atesora un 3/22 en los tres partidos, que supone un 13,6% de acierto. Ante Tenerife se quedó en un 0/3, mientras que contra Valencia lanzó 12 triples, anotando únicamente tres.

Mario Hezonja ha arrancado con la mirilla desviada desde el triple / Euroleague

El calendario del Real Madrid es de máxima exigencia en estos primeros días de competición, y este jueves, el conjunto de Sergio Scariolo se reencuentra ante su afición en el Movistar Arena. Será a partir de las 20:45h (CET), momento en el que se medirán a un Olympiacos que les eliminó en el pasado playoff de la competición previo a la Final Four, y que el pasado martes derrotó a Baskonia en el Buesa por 96-102.