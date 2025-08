Preocupación con Embiid en la NBA: ¿posible retirada?

Las dudas acerca del estado de salud de Joel Embid han aumentado en los últimos días. El pívot de los Philadelphia 76ers se sometió a una cirugía en febrero de este año, debido a un problema en el menisco de la rodilla izquierda. La operación le obligó a dejar las pistas durante toda la temporada y, según las últimas informaciones, la evolución no es ni mucho menos favorable.

"En cuanto a Embiid, existe una preocupación real por el estado de su rodilla. Por supuesto, los rumores que llegan de Philadelphia se minimizan, pero en la liga, los rumores son malos", aseguró Brett Siegel, experto en la NBA. Una información que hace saltar las alarmas sobre el estado físico de una de las grandes estrellas de la liga norteamericana.

La rodilla izquierda de Embiid ha sido operada en dos ocasiones, pero el dolor persiste. Un caso que los médicos no acaban de entender y que consideran muy complicado de solucionar. El silencio con Joel Embiid hace pensar que la situación no está siendo nada fácil y ahora mismo no se descarta ninguna posibilidad. Ni siquiera la de una posible retirada.

Joel Embiid fue sancionado con tres partidos por empujar a un periodista / EFE

Otra fuente autorizada como Keith Pompey, de 'The Philadelphia Inquirer' también cree que el adiós de Embiid está cerca. "Creo que Joel sabe que el final está cerca. Raramente tienes a un chico que te diga cuánto dolor tiene y cómo de mal lo está pasando. Siento que Joel Embiid sabe que puede no ser en esta temporada, pero que el final está cerca. Podría estar equivocado y quizás hasta podría salir a la cancha y tener otra temporada de MVP...", comentó.

El camerunés nunca ha jugado una temporada sin lesiones, pero estas dos últimas temporadas ha pasado muy poco tiempo en pista. A sus 31 años, Embiid tan solo ha disputado 58 partidos de la NBA en las dos últimas campañas juntas. Una cifra muy baja, teniendo en cuenta la importancia del jugador para su franquicia.

Paul George, quien firmó 212 millones en verano, volvió a sufrir otra lesión en Sixers / AP

Tampoco es fácil la situación para los Sixers. Embiid tiene contrato hasta el año 2029, y no precisamente uno que abarque poco dinero. Los de Philadelphia apostaron por la continuidad de su estrella el pasado otoño y firmaron con el jugador una vinculación de tres años y 193 millones de dólares. Una cifra que tiene entre la espada y la pared a la franquicia, ya que no puede permitirse otras grandes incorporaciones.

¿Los peores Sixers de la historia?

El rendimiento de Philadelphia ha bajado notoriamente desde la baja de Embiid. De hecho, la franquicia firmó uno de los peores años de su historia, con un balance de 24 victorias y 58 derrotas. La próxima temporada no pinta mejor, con su estrella lesionada y sin la certeza de que vuelva a corto o medio plazo.

Paul George tampoco ha cubierto el déficit de Embiid. La temporada pasada tampoco disputó una gran cantidad de partidos, 41 concretamente, y además se perderá el inicio de temporada por una cirugía a la que se ha sometido tras una lesión a inicios de verano. Todo esto con 35 años. El futuro de los Sixers no pinta muy bien, y el de Embiid tampoco.