Premio Equipo: Valencia Basket

El Valencia Basket femenino ha sido distinguido con el Premio Equipo en la Gala Woman SPORT 2026, consolidándose como una de las grandes dinastías del baloncesto europeo. El conjunto taronja viene de hacer historia hace tan solo unos días al proclamarse campeón de la Liga Endesa por cuarto año consecutivo, un hito que demuestra su hegemonía absoluta en el panorama nacional. Este galardón rinde tributo a un grupo de atletas que ha sabido mantenerse en la cima del éxito gracias a una ambición insaciable y a una capacidad única para dominar la competición temporada tras temporada.

Más allá de las vitrinas y los títulos, el Valencia Basket se ha convertido en una referencia indiscutible del deporte por su fuerte identidad, su excelente trabajo colectivo y su competitividad inquebrantable. El club ha logrado construir un modelo ejemplar donde el talento individual se rinde al servicio del bloque, conectando de manera profunda con su afición. En el Hotel Miramar se premió la colección de títulos con los que cuenta el equipo, pero también los valores de unión, esfuerzo y constancia que definen el ADN de un equipo que lleva camino de convertirse en leyenda.