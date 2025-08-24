Pradilla: "Hemos competido bien todos los partidos y daremos una buena cara en el Eurobasket"

Jaime Pradilla tiene cada vez más peso en la selección española a pesar de su juventud. Campeón del oro con España en el Europeo de 2022, sabe mejor que nadie que los amistosos de preparación no deben marcar el futuro del equipo y a pesar de un saldo negativo de cinco derrotas y una victoria, confía en que el equipo vaya creciendo y mejorando en el campeonato.

"Hemos tenido una preparación difícil pero creo que podemos sacar cosas positivas de todo el balance. Han sido cuatro partidos -los últimos ante Francia y Alemania- que nos van a ayudar mucho de cara al Eurobasket para coger ese ritmo competitivo. Tenemos que mejorar cosas, esos últimos minutos no debemos dejarnos ir y pelearlo hasta el final. Creo que hemos competido bien todos los partidos y daremos una buena cara en el Eurobasket", destacó Pradilla.

"Es importante cómo empecemos el Eurobasket porque será un grupo muy difícil y competido", sentenció.

De Larrea, optimista

Por su parte, el también taronja Sergio de Larrea, base de la selección española, afirmó que a pesar de la derrota por 95-78 este sábado ante Alemania en Colonia, el grupo demostró que por momentos fue España, y se quedó con lo "positivo", ya que continúan trabajando para entenderse mejor sobre el parqué.

"A nivel colectivo hemos hecho muchas cosas bien, en el último cuarto hemos dudado, pero me quedo con lo positivo, ha habido momentos en los que hemos demostrado ser España. A nivel colectivo nos vamos entendiendo", indicó De Larrea a la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Deberes para el Eurobasket

Entre las tareas pendientes de cara al Eurobasket, competición en la que España debutará el próximo 28 de agosto ante Georgia, el base remarcó que aún deben mejorar en la "defensa del bloqueo directo".

"A nivel defensivo aún nos cuesta la defensa en el bloque directo, pero la línea es buena, tenemos que seguir trabajando y los resultados llegarán", señaló uno de los cinco jugadores del Valencia Basket en la selección.