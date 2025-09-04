El Pozo se convierte en el principal patrocinador del UCAM Murcia CB

El Pozo Alimentación se ha convertido en patrocinador principal del UCAM Murcia CB para esta temporada 25-26 para compartir con su afición lo mejor del deporte: el espíritu de superación, los valores del trabajo en equipo y una firme defensa de la práctica de hábitos saludables.

El UCAM Murcia ha aprovechado la firma de este acuerdo para presentar a su nuevo jugador Devontae Cacok.

Para el director de Marketing de ElPozo Alimentación, Pablo Olivares “detrás de esta unión demostramos la importancia que tiene para nosotros el deporte así como el apoyo a la comunidad en la que tenemos nuestra sede central”.

La marca ELPOZO, la más presente en los hogares españoles, lucirá en la equipación oficial de los jugadores del equipo de baloncesto en todos los partidos de Liga Endesa y Basketaball Champions League. Además, lucirá en todos los soportes físicos del Palacio de los Deportes de Murcia: desde la pista, a través de lonas hasta en los soportes de las canastas, y nuestra mascota PerriKing tendrá protagonismo en muchos de los partidos.

El vínculo entre ElPozo Alimentación y el deporte comenzó en 1989. A partir de este año surgieron los primeros contactos con el patrocinio deportivo con la creación de ElPozo Murcia Fútbol Sala, un proyecto que en la actualidad abarca todas las categorías, desde la Primera División hasta las bases. Desde entonces, la marca ha apostado por el patrocinio deportivo como parte esencial de su estrategia.

El deporte para El Pozo Alimentación es una vía de apoyo a la ‘marca España’ y una manera de entender la excelencia. Al baloncesto y al fútbol Sala se unen el fútbol femenino con su patrocinio al Club Alhama ELPOZO que milita en la máxima categoría, así como a deportistas referentes como son el tenista Carlos Alcaraz, o al piloto de motos GP, Pedro Acosta, con quieres comparte la filosofía del trabajo y la superación para conseguir resultados.

Además, la implicación de El Pozo Alimentación se extiende a múltiples disciplinas. Es patrocinador principal de La Vuelta y apoya también su versión femenina. También colabora con el deporte paralímpico como parte del Plan ADOP, con la gran cita internacional del pádel en Valladolid, una de las paradas más simbólicas del circuito profesional de pádel más importante en la actualidad, así como de la Liga LAPI con ElPozo 1954.

Fuera de España, la empresa de alimentación patrocina otros equipos internacionales como la asociación deportiva francesa de rugby Tournefeuille, el Cupra Fip Finals de Pádel en Francia, y el club de ciclismo VTTeam 78, de París.