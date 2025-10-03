Ponsarnau: "El Carpena tiene una evolución especial, el público juega"

Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao Basket, también habló en rueda de prensa antes de trasladarse al Martín Carpena para inaugurar la Liga Endesa contra el Unicaja (sábado, 18.00 horas). El técnico alabó al equipo cajista, pese a haber roto esa continuidad en la plantilla, y apuntó a la 'marea verde', el ritmo del encuentro, el rebote y las recuperaciones como algunas de las claves del encuentro.

Estado físico

"Bueno, el equipo está con la baja de Basala, pero el resto está bien. Ya todas las pequeñas molestias que se van arrastrando, por ejemplo la de Stefan Lazarevic, están casi a nivel de salud a su 100% y eso para nosotros es muy buena noticia. Sí que es cierto que echamos en falta un poquito de preparación como grupo, tener las cosas un poquito más consolidadas por toda la dificultad que ha tenido este verano para nosotros por el Eurobasket, el Afrobasket y las lesiones. Pero muy ilusionados con lo que tenemos entre manos".

Unicaja

"Ganó la Intercontinental y felicitarles. Es un club que va consiguiendo éxitos deportivos los últimos años muy muy muy meritorios y fruto de un trabajo muy bien hecho. Perdieron en la Supercopa en semifinales, pero fue un partidazo. Cualquiera que vea ese partido es para amar un poquito más este deporte tan bonito. Ellos también han cambiado jugadores, la continuidad que habían tenido la temporada pasada pues un poquito se les ha roto, pero se ve que van en una pauta muy consolidada y los que entran son buenos. Preparados para jugar contra un equipazo. Primero, hay una competición de ritmo muy importante, jugamos contra un equipo de ritmo alto y cuando me refiero a ritmo alto es que quiere jugar agresivo, que los factores de ritmo como son rebote, robos... son un equipo que es bueno".

Martín Carpena

"Ellos son buenos y tenemos que conseguir que no lo sean tanto, nosotros tenemos que hacer un paso adelante. Quizá el ritmo que a nosotros nos interesa es un ritmo un poco más alto que la temporada pasada, pero allí también tenemos que ser inteligentes y saber que en el Martín Carpena hay momentos de una evolución especial, el público juega. En esos momentos hay que estar lo más sólidos posible y esperar nuestro momento, entender el partido a 40 minutos o más. Somos un equipo que aún en estas cosas nos tenemos que conocer".

Mejoras en plantilla

"Nosotros hemos intentado hacer al equipo a partir de intentar mejorar en algunas facetas que creemos que nos pueden ayudar a ser mejor como son el rebote o el triple y poder correr un poquito más. Creemos que esto también nos tiene que ayudar a ser más competitivos fuera de casa. Al final, tenemos más talento, por lo que en ese momento que el partido está de jugadores, el nivel físico que hay, el nivel de perspectividad arbitral que hay, que es difícil jugar cosas entrenadas, cosas trabajadas tácticamente, que sean los jugadores los que asuman la responsabilidad y tenemos muchos más jugadores que la temporada pasada que pueden asumir la responsabilidad en ese momento determinante del partido".

Vía: La Opinión de Málaga