Más pólvora para Moncho Fernández: el FIATC Girona ficha a Jassel Pérez

Llegamos a finales de agosto y eso significa que empiezan las pretemporadas de los equipos ACB, cuyas plantillas ya estan cerradas o deben irse completando. En medio de los primeros compases de la temporada, con las primeras tomas de contacto así como las iniciales sesiones de entrenamiento, el FIATC Girona ha anunciado la llegada de Jassel Pérez para completar su plantilla de la temporada 26-27.

El talentoso anotador dominicano aterriza en Fontajau tras un año de debut en España de la mano de Covirán Granada, aunque primero estuvo cedido en el Grupo Alega Cantabria, de Primera FEB.

Éxito en su tierra

El exterior de 24 años llegó al baloncesto español tras destacar de manera continuada en las ligas de República Dominicana y Venezuela. Aunque en su segunda temporada profesional pasó por los Capitanes Ciudad de México de la G-League, donde disputó 33 partidos y solo promedió 5.8 puntos, en los años posteriores se convirtió en un jugador contrastadísimo en el continente.

Su última temporada (24-25) entre el conjunto venezolano Spartans Distrito Capital (15.9 puntos y 6.8 rebotes) y el equipo dominicano Titanes Licey (22 tantos y 4.8 capturas) no pasó desapercibido y llamó la atención del conjunto andaluz.

Adaptación rápida

Promovido por el que entonces era su entrenador, Ramón Díaz, con el que coincidió en su año en la G-League, fue un fichaje que despertó ciertas dudas. El jugador caribeño previamente había protagonizado episodios extradeportivos polémicos. El último sucedió cuando estaba cedido en Cantabria, aunque ocurrió durante una Ventana FIBA con la selección domicana cuando comenzaron a circular vídeos que mostraban al jugador en una discoteca.

Su buen rendimiento en Primera FEB -15.1 puntos de promedio en nueve partidos- y las necesidades del conjunto nazarí hicieron que Pérez diera el salto a la élite del baloncesto español. Y no decepcionó: 11.3 puntos, 3.8 rebotes y 1.8 asistencias para 12.1 de valoración en 21 minutos. Sin embargo, no pudo evitar el descenso del Covirán Granada a la categoría de plata.

Este verano ha estado compitiendo en la liga de Puerto Rico, en los Vaqueros de Bayamón, con los que el pasado fin de semana se proclamó campeón de la liga. Allí ha tenido un rendimiento excelente, promediando 21.4 tantos, 46.2% en el triple y 4.0 capturas en la liga regular.

La valoración de Fernando San Emeterio

El director del FIATC Girona, Fernando San Emeterio valoró el fichaje de Jassel Pérez: ""Estamos encantados de que Jassel se una a la familia del FIATC Girona. Creemos que es una pieza que necesitábamos y que encaja perfectamente con nuestro estilo de juego. Tiene un talento natural, tanto físico como técnico, y una exuberancia física que lo hace diferencial a campo abierto, especialmente a la hora de atacar el aro. Además, es un jugador con un motor muy alto, ideal para desarrollar el tipo de baloncesto que queremos realizar. En defensa también es capaz de defender muy bien y es muy proactivo. Por su envergadura, puede robar muchos balones, ocupar muchos espacios y, al mismo tiempo, ayudar mucho tanto en el rebote ofensivo como en el defensivo.

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Es un jugador en clara progresión. Es joven, tiene 24 años, y hemos visto su evolución en estos dos últimos años. Esto también es una de las cosas que nos ha acabado de convencer. También es un jugador muy humilde, que trabaja muy bien y tiene mucha hambre de crecer y competir. Por todo esto, creemos que encaja perfectamente con nuestra filosofía y con nuestra identidad".