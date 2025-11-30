Quién es el polémico 'streetballer' Matt Kiatipis que polariza las redes con sus 1vs1: "Para de ser un payaso"

El baloncesto tiene un nuevo antihéroe en las redes sociales. Así se presenta el 'streetballer' Mattew Kiatipis, un joven canadiense que viaja por el mundo enfrentándose a jugadores no profesionales de diversos países en competiciones de uno contra uno en los parques de cada lugar al que acude.

Este año, de hecho, ha estado en Barcelona y Badalona y se ha enfrentado a uno de los retos más duros desde que publica este tipo de contenido, según él mismo ha comentado en una entrevista reciente.

Aunque muchos aplauden que un contenido como el suyo esté viralizándose cada vez más, otros critican la actitud del joven a la hora de jugar contra sus rivales. El 'trash talk' (hablar sucio) es una de sus armas ofensivas principales, tratando de sacar del enfrentamiento a sus rivales, aunque también apuesta por el clásico balonazo en la cabeza al defensor para menospreciarle e incluso en ocasiones engaña al rival ofreciéndole la mano y apartándolo de su camino al aro.

Por eso, muchos no tragan a 'MK', como se hace llamar allá donde va, y le acusan de manchar el deporte con una actitud que se aleja de los valores del juego en equipo clásico y del juego limpio que intentan imponer las federaciones.

"Para de publicar vídeos en los que ganas porque te he visto perder contra otros en Italia, ¿por qué no publicas eso? Para de ser un payaso", le apunta uno en uno de los vídeos en España, mientras que otros le comentan que "actúa como un crío solo por las visitas" o que "pide respeto cuando él no lo tiene".

También se le ha criticado que más que baloncesto, sus vídeos parecen peleas carcelarias donde los espectadores hacen un círculo para ver el espectáculo. De hecho, en alguna ocasión los jugadores han caído contra el público por la proximidad de estos con la pista.

Quién es Matt Kiatipis, el polémico 'streetballer'

Kiatipis es un exjugador universitario canadiense con raíces griegas nacido en el 2000 que lleva toda la vida jugando a baloncesto. En la secundaria jugó en la Cape Fear Academy estadounidense en la posición de base y después en el Young Harris College. Mide 1,90 metros y estudió una carrera relacionada con el mundo de los negocios.

Aunque en 2024 pudo entrar en la NBA al presentarse al draft, no fue seleccionado, por lo que decidió impulsar su faceta de creador de contenido de baloncesto en sus redes sociales. Sus uno contra uno empezaron a popularizarse y poco a poco fue ganándose fanáticos y detractores a partes iguales en sus 'takeovers' o quedadas por todo el mundo.

Matt Kiatipis en su etapa universitaria. / Elite Basketball

Según apuntan algunas fuentes, su traslado a Europa estaría motivado por su intención de conseguir la nacionalidad griega y probar suerte en equipos profesionales del Viejo Continente, por lo que los vídeos por Grecia, Italia, España o Turquía no serían una casualidad.

Además, está preparando una competición de uno contra uno con otros rostros conocidos del baloncesto callejero, como 'The Professor', para ampliar la experiencia más allá de las redes sociales, donde cuenta con una comunidad de dos millones de seguidores en Instagram y tres millones en TikTok.

Está claro que Kiatipis está consiguiendo consolidarse como uno de los referentes en la creación de contenido viral de baloncesto y sus quedadas alrededor del continente son cada vez más multitudinarias, además de sumar nuevos adeptos a la causa en internet.