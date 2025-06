Las polémicas arbitrales, una tónica habitual esta temporada en el Real Madrid

No es algo nuevo. Pero hemos normalizado algo que no deberíamos. El tapón ilegal de Tavares no señalado en la penetración de Montero, entre otros, es un error arbitral más que se suma a la larga lista de ayudas arbitrales al equipo blanco este año. Lo ha visto todo el mundo del baloncesto y han quedado en evidencia una vez más.

Es más que sabido que el Real Madrid es un equipo que siempre ha recibido arbitrajes más 'agradables'. Pese a que se intente hacer ver que no, que el discurso desde el club de la capital sea que también son muy perjudicados -son perjudicados en algunas ocasiones, pero como todos los equipos-, lo que está sucediendo esta temporada, pero en particular en el play-off, está fuera de toda normalidad arbitral. Los colegiados son humanos y se equivocan, pero en los partidos del club presidido por Florentino Pérez la balanza está claramente decantada a favor de este.

Una temporada muy polémica

Cada temporada hay polémicas arbitrales, y no pocas. Pero en esta que le falta poco para terminarse, excesivamente. En ACB y Euroliga, aunque principalmente en la primera, donde los arbitrajes son más favorables. Ante dicha situación, algunos entrenadores han decidido levantar la voz. Vamos a desgranar algunas de estas decisiones arbitrales cuestionables.

El tapón ilegal de Tavares y la indignación de Pedro Martínez

Empezando por la más reciente, el tapón ilegal de Tavares no señalado en una penetración de Jean Montero y un triple de Badio anulado por falta previa impidieron que el Valencia ganara el encuentro y empatara la final 1-1. Sin duda, el Valencia Basket se vio claramente afectado y, al final del partido, Pedro Martínez estaba visiblemente indignado.

Siguió a los colegiados hasta el túnel de vestuarios diciendo repetidamente: "No me jodas eh, es una final". En rueda de prensa, aseguro que se iba del partido "quemado" y que el arbitraje de los últimos minutos le había parecido "un despropósito". Protestó acerca del comportamiento arbitral en la acción del tapón ilegal de Tavares: ""Ninguno de los tres árbitros ha pitado para ir a revisarlo. Y, claro, si no pitan, no se puede revisar. Son árbitros muy expertos, que saben cuándo sí (se puede ir a revisar) y cuándo no".

Ibon Navarro y el doble rasero

Curiosamente, en el play-off las 'cosas' pasan en el segundo partido de la serie. En el segundo encuentro de la semifinal ante Unicaja, al conjunto cajista le pitaron cuatro técnicas -2 de ellas a Ibon Navarro-. El técnico vitoriano terminó el choque muy enfadado y en el túnel de vestuarios dejó un mensaje muy contundente: "Un poquito de respeto. No pido más. Respetadnos un poco". Finalizó especialmente molesto por el arbitraje a su pívot Olek Balcerowski.

Los colegiados señalaron una técnica al interior polaco por una protesta en un momento 'caliente' del partido, en el que hubo mucho contacto. Navarro no dudó en pronunciarse al respecto en la rueda de prensa post partido: "Me molesta mucho el diferente rasero cuando hablan de que controlan y entienden las sensaciones de los jugadores y su frustración. Pues el margen con Olek (Balcerowski) es uno y con el resto es otro". Algunos lo consideraron una manera de calentar la serie, pero nada más lejos de la realidad: solo pedía justicia e igualdad arbitral.

Un triple anulado al Andorra por un 'frame' nada nítido

En plena lucha por la permanencia, al Morabanc Andorra le dieron de 2 puntos una canasta de tres. El exazulgrana Kyle Kuric anotó un triple prácticamente sobre la bocina que mandaba el partido a la prórroga, pero los árbitros revisaron la acción en el 'Instant Replay' y validaron la acción como un tiro de dos. Aquí viene la polémica. En dicha revisión, ninguno de los 'frames' que utilizaron los árbitros eran lo suficientemente nítidos como para tomar una decisión, por lo que deberían haber mantenido la primera, tal y como indica el reglamento. Sin embargo, los colegiados hicieron caso omiso y el Morabanc Andorra se fue de Madrid con las manos vacías. El entrenador andorrano, Joan Plaza, prefirió no meterse en polémicas y el club realizó una protesta irónica en sus redes sociales.