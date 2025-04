La polémica de Hezonja y dar la mano al rival: "Es estúpido"

El Real Madrid derrotó a Olympiacos en el tercer partido de la eliminatoria de playoffs. Justo al finalizar el encuentro, todos los jugadores se saludaron antes de abandonar la pista y dirigirse al túnel de vestuarios, excepto Mario Hezonja. El croata se marchó directamente a los vestidores sin dar la mano a ningún jugador de Olympiacos.

El alero del Real Madrid fue uno de los mejores de su equipo en la victoria ante los griegos, dando un paso adelante y anotando 14 puntos. Sin embargo, el jugador fue más noticia por su acción al finalizar el partido que por su rendimiento en el partido. El croata no dudó en dar su opinión sobre la polémica, que enfadó incluso a aficionados blancos.

El alero croata del Real Madrid, Mario Hezonja, entra a canasta ante el escolta de Olympiacos, Kostas Papanikolaou, durante el tercer enfrentamiento de playoffs / EFE

No es la primera vez que Hezonja se marcha directo a los vestuarios. De hecho, es un gesto habitual en el jugador croata, pero varios se preguntaron por qué el jugador se iba sin dar la mano a sus rivales. Una cuestión que no dudaron en preguntarle en zona mixta después del partido.

"Sinceramente, lo olvidé, pero lo hago después de los partidos y también en el Europeo. Sinceramente, lo olvidé, pero es lo que hay. Solo que tenemos que darnos la mano después de cada partido, no me gusta", comentaba Hezonja, que será una de las claves del Real Madrid en el duelo de este jueves ante Olympiacos.

Tras estas declaraciones, el jugador no se quedó ahí y amplió su opinión de manera contundente: "Es un estereotipo que uno tiene que quedarse en la cancha después de un partido, incluso cuando está en juego un trofeo, es estúpido. Hay un momento adecuado para demostrar deportividad, pero con todo lo que está pasando ahora, es una tontería hacerlo con apretones de manos".

El croata apela "a la lucha, el corazón y, sobre todo, a la cabeza" para remontar a Olympiacos. El Real Madrid afronta un reto prácticamente imposible en Euroliga, como el de darle la vuelta a un 2-0 (ya 2-1) en contra al líder de la fase regular. Todo esto después de haber perdido todos los duelos directos contra los griegos de la temporada.

Sin saludo... hasta que se acabe la eliminatoria

"Jugamos en casa, eso es importante. Tenemos que confiar en la forma de preparar el partido. Sabemos que es un playoff contra uno de los mejores equipos en la historia del baloncesto europeo. Han sido primeros por algo, tienen grandes jugadores y un gran entrenador. Sabemos lo que es, tenemos que pelear", concluía el alero del Real Madrid.

Por tanto, mientras Olympiacos y Real Madrid sean rivales en Euroliga, Hezonja no le ve el sentido a darse la mano, ya que la eliminatoria no se ha acabado. Al finalizar el cuarto o el quinto partido y se conozca cuál de los dos equipos viajará a Abu Dhabi para la Final Four, veremos si Mario Hezonja dará la mano a sus rivales.