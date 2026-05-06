Polémica en la Euroliga: Pedro Martínez y Ataman, expulsados tras una discusión muy caliente

Se esperaba un partido caliente y vaya si lo fue. Cuando las miradas estaban puestas en las gradas, el verdadero conflicto fue en los banquillos. Pedro Martínez y Ergin Ataman fueron expulsados en el tercer cuarto después de una intensa discusión. El técnico de Panathinaikos perdió totalmente la cabeza y fue a por el entrenador español, pero sus jugadores lo pararon.

Todo vino por una acción en la pista. Los árbitros pitaron falta de los griegos en el rebote. Una decisión cuestionable que Ataman no dudó en aprovechar para cargar contra los árbitros y desestabilizar el partido. El turco fue como una moto hacia el juez principal y se encaró sin tapujos. Pedro Martínez fue rápidamente y no se achantó lo más mínimo. No iba a permitir que lo pisotearan en Atenas.

Por ese motivo, Pedro recriminó furioso a los árbitros que le permitieran a Ataman todo el espectáculo que estaba haciendo. A pocos centímetros uno del otro, Ataman le gritó algo al entrenador de Valencia Basket y finalmente acabaron ambos expulsados. Pedro Martínez aceptó la decisión y se dirigió hacia los vestuarios, pero el 'show' de Ataman no había acabado.

Noticias relacionadas

El entrenador de los griegos fue a por Pedro Martínez furioso y los jugadores le cortaron el paso. Finalmente la cosa no fue a más. Sin embargo, ambos equipos se quedaron sin su entrenador para el último cuarto, en el que los griegos plantaron cara hasta el final cuando lo tenían todo perdido.