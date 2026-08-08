Polémica en Estados Unidos: ¡un exjugador de la NBA se declara elegible para la liga femenina!

Hay lío en Estados Unidos. Enes Kanter, exjugador de la NBA de 34 años, se ha declarado elegible para el Draft de la WNBA. Así lo ha comunicado él mismo a través de las redes sociales, una decisión que ha levantado ampollas entre la ciudadanía norteamericana. Su principal motivación es la de criticar el actual sistema que rige las normas de la competición femenina.

"Tras una cuidadosa consideración y revisión de las actuales directrices de elegibilidad, estoy declarándome oficialmente un prospecto de la WNBA. Si simplemente declarar quién eres es todo lo que se requiere, entonces cumplo con cada uno de los requisitos necesarios para competir en la WNBA", inicia el comunicado del que fuera jugador de Utah, Oklahoma, Nueva York, Portland y Boston.

Según Kanter, cumple al pie de la letra todos los criterios necesarios para formar parte de la liga femenina. "Mi equipo y yo hemos examinado cuidadosamente los criterios de elegibilidad de la WNBA y el marco regulatorio en torno a la autoidentificación y la inclusión. Basado en las directrices actuales, puedo y me estoy declarando oficialmente elegible para el próximo draft de la WNBA en abril de 2027".

Por último, dejó claro que no se trata de una broma de mal gusto. "Sé que mi presencia en la pista despertará opiniones contundentes. Definitivamente, no estoy aquí para burlarme, ridiculizar o faltar el respeto a ninguna comunidad o elecciones personales. Simplemente estoy pidiendo que las reglas sean aplicadas de manera igualitaria a todo el mundo, las reglas que representan los valores que muchas jugadoras y entrenadores WNBA han defendido públicamente. Mi equipo y yo estamos preparados para asegurar que estas normas son aplicadas manera igualitaria, consistente y sin excepción, y deseo que la WNBA honre sus principios declarados".

Enes Kanter, durante su etapa en Nueva York / X

El reglamento actual de la WNBA estipula que "solo los jugadores que sean mujeres son elegibles para jugar en la liga". Sin embargo, no hace referencia a las operaciones de cambio de género ni a la identidad, lo que abre la posibilidad a que personas que han vivido un proceso de cambio de género o que se sientan mujeres puedan jugar en la competición.

Respuesta de las jugadoras de la WNBA

De hecho, muchas entrenadoras y jugadoras de la WNBA han defendido que las personas transgénero deberían tener la oportunidad de jugar esta competición. La asociación de jugadoras (WNBPA) respondió al comunicado de Enes Kanter con la siguiente afirmación: "El odio, el abuso y la demonización de cualquier persona o grupo de gente, incluyendo gente transgénero, sólo alimenta el miedo, la división y el daño. Continuaremos teniendo conversaciones difíciles, pero no seremos utilizadas como títeres políticas".

Enes Kanter es un exjugador conocido en el país por su activismo social. Hace más de cuatro años, el turco decidió cambiar su nombre a 'Enes Kanter Freedom', después de tener varias polémicas con el gobierno de su país. "Turquía podría haber sido el puente entre el Islam y Occidente, pero con todo lo que está pasando ahora, eso es casi imposible. Solo porque hablo de democracia, derechos humanos y libertad, el gobierno turco me llama terrorista. Es una locura", aseguró.

Otro exjugador de la NBA, Royce White, se sumó a esta iniciativa de una manera muy irónica. "Ahora soy transgénero. Voy a perseguir una carrera en la WNBA… Me identifico como una mujer trans que se identifica solo a veces. Deseo ser tratado de manera justa y sin discriminación. Esto es una búsqueda seria. Me he dado cuenta de que, después de 35 años, en realidad soy una mujer", destacó.