Toda la polémica arbitral que empujó al Real Madrid hacia la final de Copa

El Real Madrid buscará esta tarde, a partir de las 19h (CET) su trigésima Copa del Rey de baloncesto. El equipo de Sergio Scariolo se medirá a Kosner Baskonia en el partido por el título. Una cita a la que llega con un subidón de emociones y sensaciones tras el final del partido ante Valencia Basket.

Mario Hezonja se vistió de verdugo y congeló al Roig Arena y a la parroquia taronja con dos triples que sirvieron para conseguir una remontada 'imposible'. El equipo blanco sacó a relucir la épica que muchas veces emerge cuando todo parece perdido. Fútbol y baloncesto se la van repartiendo, y anoche le tocó a Scariolo y sus jugadores.

Hezonja se vistió de superhéroe

Tenía el partido perdido a falta 21 segundos tras un triple de Jean Montero que colocó en el electrónico un 106-101 que parecía definitivo. Pero entonces apareció el talento y el temple de Hezonja, que cinco segundos más tarde consiguió el primero de sus dos aciertos exteriores mortales. Montero había realizado una soberbia actuación, pero erró el pase que puso el balón en juego. Interceptó Hezonja, se la cedió a Alberto Abalde y el gallego encontró al croata solo en la esquina, desde la que no perdonó.

El Real Madrid nunca dejó de creer, y mucho tiempo tardará en olvidar Valencia Basket uno de los desenlaces de partido más crueles que se recuerdan en la Copa durante los últimos años. Pero hubo alguna decisión arbitral controvertida que no pasó desapercibida, y que permitió al equipo de Sergio Scariolo no llegar tan descolgado a los últimos ataques de partido.

Sergio Scariolo y su staff, durante el partido ante el Real Madrid. / acb Photo/Aitor Arrizabalaga

La posible falta en ataque de Tavares sobre De Larrea

La que parece más flagrante y que ha causado gran indignación en las redes sociales es una personal que le señalan a Sergio De Larrea después de que Edy Tavares lo atropelle. Estaba plantado el joven base español, que fue arrollado por el pívot caboverdiano. Aparentemente, parecía una personal en ataque 'de manual', pero los árbitros señalaron falta del director de juego de Valencia.

El perfil de 'X' @Arbitrando2 explica que la señalización de la personal es correcta: "Desde que el jugador se detiene para realizar la pantalla sobre un adversario en movimiento, debe conceder 2 pasos de distancia para que el rival se detenga o la esquive Aquí el contacto se produce en el primer paso tras detenerse, no respeta los elementos de tiempo y distancia".

Valencia 'pasa' de excusas con el arbitraje

Además, Valencia también reclamó como antideportiva una personal de Gabriel Deck que los árbitros señalaron como normal, a diferencia de una de Matt Costello que sí que fue castigada con mayor dureza. Y para colmo, una acción en la que se ve a Theo Maledon pisando la línea de fondo que los árbitros se 'tragaron'. En rueda de prensa, Pedro Martínez rechazó que las decisiones arbitrales guardasen relación con la victoria blanca y la eliminación de su equipo: "Nada que decir del arbitraje, ha sido un partido tan igualado. Una falta de ataque que le han pitado a Larry. Nada que decir del arbitraje. Hemos jugado mejor que ellos muchos minutos. Pero en los dos últimos minutos han sido mejores. No buscamos ninguna excusa", comentó.

A partir de las 19h (CET), Real Madrid y Kosner Baskonia lucharán por la Copa, en un partido en el que, como siempre, se confía que el protagonismo recaiga sobre los jugadores y su talento, y no en la controversia arbitral.