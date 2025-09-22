Los planes del Valencia Basket con Leo Fiebich tras su adiós a la WNBA

Acabada ya la pretemporada con pleno de victorias tras el último triunfo ante el Movistar Estudiantes en Paterna, el Valencia Basket afronta ya la primera semana de competición oficial, con la disputa de la Supercopa LF Endesa el fin de semana en Huesca. Un primer título en juego para el que Rubén Burgos recuperará a Raquel Carrera pese a sus molestias en la rodilla, aunque seguirá teniendo las bajas de Cristina Ouviña e incluso de Leo Fiebich a pesar de haber caído eliminada ya de la WNBA.

La exterior alemana ha terminado de competir en Estados Unidos un mes antes que el año pasado tras la derrota de las New York Liberty en las semifinales, pero ello no implica que vaya a adelantar en principio su regreso a València, ya que acordó con el club un período de descanso antes de incorporarse a la temporada.

Así, no estará ni en la Supercopa ni en el inicio de la Liga y de la Euroleague Women, empezando ahora el período de descanso que apenas tuvo a final de la temporada pasada, tras ganar la Liga Femenina Endesa en el último partido ante el Casademont en Zaragoza.

Su llegada el año pasado

El año pasado, la germana llegó a València el 27 de diciembre tras oficializarse su fichaje ocho días antes y después de haberse proclamado campeona de la WNBA con las Liberty el 21 de octubre. Eso sí, no debutó con el Valencia Basket hasta enero tras más de dos meses de parón entre ambas competiciones.

La germana, con contrato hasta 2026 con el Valencia Basket, ha brillado también este verano en una WNBA en la que logró su mejor actuación el pasado 13 de julio, al sumar 21 puntos, capturar 4 rebotes y dar 4 asistencias.

Vía: Superdeporte