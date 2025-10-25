El plan de Jaka Lakovic para imponerse al Bàsquet Girona

El CB Gran Canaria llega a Fontajau consciente de la necesidad del Bàsquet Girona de sumar su primera victoria en la Liga Endesa después de su dolorosa derrota ante el MoraBanc Andorra en dos prórrogas.

El duelo, que se disputará este domingo a mediodía, será toda una prueba de fuego para los de Moncho Fernández, y por ello el técnico del cuadro canario, está convencido que “nos espera un equipo con mucha agresividad y seguro que aplicarán mucha velocidad”, dijo Lakovic en la previa.

Tras la incorporación de Moncho Fernández, asegura que "tienen la filosofía de jugar muy rápido a través de posesiones cortas y explotando su capacidad en el rebote defensivo, además de mostrar mucha agresividad en defensa, por lo que prevé un partido “muy difícil”.

"No hay ningún partido fácil"

“Tenemos un equipo suficientemente experimentado que sabe que en Liga Endesa no hay ningún partido fácil, sea cual sea el balance de partidos. También les ha influido el calendario en este inicio con equipos totalmente nuevos.Girona está con necesidad de victorias y saldrá enchufado desde el principio”, ha advertido.

Lakovic cree que la derrota del Bàsquet Girona en Andorra les motivará para medirse a ellos este domingo / AND

“Será importante controlar sus contraataques y su transición ofensiva, “no solo estableciendo muy bien el balance defensivo, sino también con un buen balance ofensivo”, más allá de cuidar el balón para minimizar sus oportunidades de correr a cancha abierta y “controlar la presión del público”.

Será un encuentro especial para Eric Vila, que jugó las últimas temporadas en Girona, y ahora regresa con el conjunto canario y al que Lakovic ha apelado a “manejar bien estas emociones” y trasladar su ambición a los doce jugadores de la plantilla: “No es siempre fácil, pero Eric lo sabrá hacer”.