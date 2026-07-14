Los pívots, la gran incertidumbre del nuevo Real Madrid de Pedro Martínez

El Real Madrid terminó la pasada temporada sin títulos, algo que propició una reconstrucción total algo inesperada. Aunque Sergio Scariolo parecía que iba a seguir al frente del equipo blanco, 'no quedó ni el apuntador'. El técnico italiano fue destituido pese a tener dos años más de contrato, y Sergio Rodríguez y Martynas Pocius presentaron su dimisión al frente de la dirección deportiva tras el regreso de Juan Carlos Sánchez.

El hombre de confianza de Florentino Pérez en el baloncesto volvió tras un año 'apartado' de los focos, pero nunca alejado del todo del presidente. La prensa madrileña inforó que 'JCS' había seguido asesorando a Florentino en la sombra, y ahora él lo devolvía a primera línea tras el fiasco inesperado del pasado curso, cerrado con un 'rosco' de títulos, y con una bochornosa eliminación a las primeras de cambio en el play-off de la Liga Endesa.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid / EFE

El Madrid echó de menos a sus pívots en la última final de la Euroliga

El año sin títulos, más allá de las decepciones en las finales de Supercopa y Copa, tuvo como un motivo de peso las importantes bajas en el juego interior. Las lesiones llegaron en el peor momento, y sin ir más lejos, Scariolo dirigió a su equipo en la final de Euroliga ante Olympiacos sin '5' puros: Edy Tavares, Alex Len y Usman Garuba cayeron fuera de combate.

Para el play-off de la Liga Endesa llegaron Omer Yurtseven y Mady Sissoko, pero el paso de ambos en la sección fue fugaz debido a la temprana eliminación ante La Laguna Tenerife en los cuartos de final. El uzbeko con pasaporte turco todavía no tiene equipo para la nueva temporada, mientras que el maliense disputará la Euroliga del próximo curso en las filas del Besiktas.

Yurtseven debutó con una derrota / EUROPA PRESS

Garuba estará en el dique seco gran parte de la próxima campaña

Len tampoco seguirá en el Real Madrid la siguiente campaña después de llegar a un acuerdo para rescindir su contrato. A Garuba prácticamente no se le espera en la 26/27 debido a una rotura en el Aquiles de su pierna izquierda, ya que el tiempo de baja es aproximadamente de un año. Y quedará por ver como regresa Tavares después de una importante lesión en su rodilla izquierda y para el que los años no pasan en balde (34 años y contrato hasta 2029).

Ante esta situación, el club blanco se encuentra en una complicada misión como es la de reforzar su posición más interior de cara a la próxima temporada. Se presupone que Jaime Pradilla alternará funciones al '4' y al '5', ya que 'Eurohoops' informó en las últimas horas que el ala-pívot Mikael Jantunen está cerca de convertirse en nuevo jugador del Real Madrid la próxima temporada.

Jaime Pradilla, nuevo jugador del Real Madrid / Real Madrid

A la espera de nuevos pívots

Pero Pedro Martínez sigue esperando llegadas en la posición de '5'. Por su estilo de juego, los interiores estáticos y 'pesados' no serían precisamente los más adecuados. El encaje de Tavares en su vertiginoso ritmo de juego será una de las misiones a cumplir, si bien es cierto que Pablo Laso logró dar con la tecla en su día. Por el momento, tampoco ha trascendido que el Real Madrid ande detrás de alguno de los mejores pívots del viejo continente, y el mercado cada día ofrece menos alternativas.

El periodista Nacho Bravo apuntó en las últimas horas a que Marcus Binghan, pívot del UNICS Kazan y que se vinculó también con Baskonia, se habría ofrecido para llegar al conjunto blanco. Quedará por ver si el acuerdo se termina dando, pero la incertidumbre en el juego interior del Real Madrid es uno de los aspectos más prioritarios a resolver por la cúpula de la sección.