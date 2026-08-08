El pívot titular, la asignatura pendiente del Barça de Sekulic

La inesperada salida de Moses Wright trastocó todos los planes del Barça para el pívot. El '5' ya estaría cerrado si el ex de Zalgiris no hubiera roto su contrato antes de debutar con el conjunto azulgrana. Wright, Nebo y Balcerowski estaban destinados a ser las 'torres' del equipo de Sekulic, sustituyendo a Willy Hernangómez, Youssoupha Fall y Jan Vesely.

Tras nueve fichajes en la sección de baloncesto y una reestructuración de la sección a todos los niveles, el Barça tiene como asignatura pendiente la incorporación de un pívot titular. No se quiere actuar con prisas, aunque ya se habla abiertamente de que faltan al menos dos fichajes para completar la plantilla. Así lo analizó Xevi Pujol en su presentación como nuevo director deportivo.

"Faltan un par de piezas. El mercado está avanzado pero el tiempo del mercado europeo no es el mismo que el americano. Hay que ser proactivo y debemos intentar encontrar jugadores que encajen con las piezas que tenemos, que son muchas. Debemos estar vivos y analizar todas las opciones que aparecían o puedan aparecer", explicó el catalán a los medios del club.

Moses Wright, un inexplicable fichaje fallido / EFE

El escenario ideal para el conjunto blaugrana es el de incorporar a un pívot titular comunitario. Las plazas 'extra' ya las ocupan Justin Robinson y Tyrese Martin. Si se logra este objetivo, no habrá la necesidad de realizar descartes en cada jornada de Liga Endesa, como ha sucedido esta temporada con Myles Cale, Miles Norris y Will Clyburn. Todos podrían competir sin problemas.

Uno de los nombres que está en la órbita del Barça es Norchad Omier. Aunque se trata de un pívot de una estatura baja (2,01 metros), su gran físico llamó la atención de la NBA. Allí ha jugado un total de seis partidos, entre los Cleveland Cavaliers y Los Ángeles Clippers. La gran parte de los partidos que ha disputado en este último tramo de su carrera han sido en la G-League.

Norchad Omier podría terminar fichando por el Barça / FIBA

En caso de que Omier fuera el elegido, se intentaría que Robinson obtuviera el pasaporte para que no hubiera tres extracomunitarios en la plantilla. En el club no quieren tener un único plan para esa posición, por lo que la decisión definitiva no se ha tomado y el nicaragüense podría continuar en Estados Unidos. Como dijo Xevi Pujol, el mercado europeo no es el mismo que el americano.

Dabone, como '5' extra

No hay que olvidar tampoco que uno de los objetivos de la sección es el de dar un mayor protagonismo a Mohamed Dabone. La idea es que la perla blaugrana, de 14 años, sea el decimosexto jugador de la plantilla, ayudando en esas posiciones interiores y dando una mayor profundidad de plantilla. No quieren darse pasos precipitados, pero tampoco dejar pasar el tiempo hasta que aparezca un equipo de la NCAA, como ya se ha visto con otros jugadores del filial.

En el Palau tampoco descartan la posibilidad de incorporar a otro ala-pívot, que refuerce las incorporaciones de Olivier Nkamhoua y Tosan Evbuomwan, tal como también afirmó Xevi Pujol. Por tanto, el mercado de fichajes en la sección de baloncesto sigue más vivo que nunca, puliendo un proyecto muy ambicioso a la par que nuevo.