El pívot que se ofreció volver al Barça pero se le augura "un futuro brillante" en la NBA

En la NBA existe una brecha clara en la presencia de jugadores formados en las canteras de Barça y Real Madrid en los últimos años. El equipo blanco tiene hasta seis representantes en Estados Unidos: Luka Doncic (Lakers), Hugo González (Celtics), Eli Ndiaye (Hawks), Egor Demin (Nets), Tristan Vukcevic (Wizards) y Alex Sarr (Wizards).

En cambio, el club azulgrana solo cuenta con Kasparas Jakucionis, que en 2023 se convirtió en el tercer debutante más joven de la historia del Barça, solo por detrás de Eric Vila y Dame Sarr. El lituano fue elegido en el puesto 20 del Draft por los Miami Heat de este año, aunque todavía no ha debutado.

Esta tendencia podría empezar a cambiar con el auge de proyectos prometedores en la cantera azulgrana, con un grupo de jóvenes que podrían ser seleccionados pronto. Uno que ya ha recorrido este camino es Ibou Badji, pívot senegalés de 23 años que estuvo en el club desde 2018 hasta 2022.

Según MD, durante la Summer League con los Denver Nuggets en julio, Badji confesó que el Barça quería contar con él de vuelta, algo que el club negó rotundamente. Durante la pretemporada, sus limitaciones técnicas de no terminaron de convencer a los Nuggets, y finalmente firmó con los Charlotte Hornets para el período de preparación.

Badji, con La Laguna Tenerife / Miguel Barreto / EFE

Aunque aún no ha debutado en la NBA, le siguen de cerca en la G-League, la competición de desarrollo para futuras estrellas. Charles Lee, entrenador de Charlotte, está convencido de su potencial: "Por supuesto que puede tener un impacto en la NBA, por eso ha tenido tantas oportunidades ahora. Conocí a Ibou cuando era más joven en su viaje, empezando cuando yo estaba en Milwaukee, fue la primera vez que le pude ver jugar y me llamó la atención por el tipo de persona que era, su ética de trabajo, la curiosidad, intentando ser una esponja y hacer todas las preguntas correctas y después su impacto en la pista, su habilidad para afectar tiros en el aro, un bloqueador y continuador realmente bueno", declaró a MD en Toronto.

"Así que creo que si continúa por este camino, si logra recuperarse, va a continuar teniendo un futuro brillante porque tiene los mimbres de un grande que puede ser realmente dominante en ambos lados de la pista", añadió el técnico.

La carrera de Badji en la NBA se ha visto afectada por una operación en la rodilla izquierda en marzo de 2023, que le dejó fuera toda la temporada sin llegar a debutar con los Blazers. En abril de 2025 regresó a España para jugar en La Laguna Tenerife. Sus lesiones y la falta de continuidad en un equipo han hecho que siga alternando entre la G-League y equipos europeos.

Actualmente, mientras se recupera de una lesión en un dedo del pie, sigue buscando consolidar un lugar en la NBA, aunque ya ha tanteado un posible regreso al Barça. La situación contractual de los pívots del club podría acercarlo a un retorno potencial.