El pívot Fabián Flores, ni dentro ni fuera del UCAM Murcia

Fabián Flores inició el verano con una idea clara en su mente, marcharse a la NCAA. Pero cuando ha empezado el mes de septiembre, el joven pívot de Alcantarilla sigue en el UCAM Murcia, con el que tiene contrato hasta 2007 y que le ha asignado dorsal de la primera plantilla. En el club se asumió en el mes de junio que su marcha era irremediable por las altas cifras que se pagan actualmente en la liga universitaria y que han provocado un éxodo de jóvenes españoles. Pero en estos momentos el alcantarillero sigue en el club, entrenando con el primer equipo a las órdenes de Sito Alonso y con la perspectiva de jugar en la plantilla de la nueva Liga U22.

Pese a que el agente del pívot, Rafa Bethancourt, comunicó hace tiempo que Fabián Flores se marcharía, la realidad es que no ha sido así. De hecho, en el club se asumió que la situación era irreversible y que se iba a vivir otro ‘caso Izan Almansa’. Trascendió el nombre de un par de universidades, pero ninguna se llegó a formalizar.

El club, ante esta situación, anunció ayer los dorsales de los jugadores para la próxima temporada y le ha asignado el 10. También tienen otros canteranos como el argentino Lee Aaliya (22) y el brasileño Joao Neves (14). En total, diecisiete jugadores en dinámica del primer equipo, aunque estos jugarán en el U22 a las órdenes de Nino Solana.

Pero pese a que el tiempo corre a favor del UCAM Murcia al no disponer aún el jugador de una oferta en firme para marcharse abonando su cláusula de rescisión, los responsables deportivos de la entidad todavía no tienen claro que se vaya a quedar, ya que en los últimos días también ha surgido el posible interés de un equipo de Bélgica que tampoco se ha cristalizado. Entre tanto, existe el temor de que con tantas idas y venidas, el murciano, que tiene 20 años, se descentre y se tuerza una carrera prometedora, como ha ocurrido en otros muchos casos de jóvenes a los que han creado unas expectativas muy altas demasiado pronto.

Cacok, con el 00 de Kurucs

Todos los jugadores que continúan en el equipo de la pasada temporada han decidido volver a utilizar los mismos dorsales de juego. Por ello, Kaiser Gates sigue con el 4; Dani García, con el 6; Jonah Radebaugh, con el 12; Will Falk, con el 13; Moussa Diagné, con el 21; Sant-Roos, con el 8; y Dylan Ennis, con el 31. Entre los nuevos, el pívot Devontae Cacok hereda el 00 que lucía Rodions Kurucs. Entre los bases, DeJulius ha elegido el 5 y Michael Forrest, el 1. Cate llevará el 15 y no mantiene el 97 que lucía en el Manresa. Toni Nakic sí que sigue con el 99, el mismo que tenía en el Río Breogán, lo mismo que Raieste con el 2 que ya llevaba en el Baskonia. Y Rubén de la Torre sigue fiel al 16 que tenía el Betis.