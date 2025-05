Piti Hurtado, una estrella de la comunicación con 'alma' de entrenador

"¿Volverás a entrenar?", he preguntado en múltiples ocasiones a José Manuel Hurtado, mi compañero de fila a principios de los 90 en la Facultad de Derecho de Cáceres, primero en pleno centro en el Foro de los Balbos y desde segundo en su actual ubicación frente al pabellón que vio jugar al cuadro verdinegro una década en la Liga Endesa.

La respuesta era siempre la misma: "Yo soy entrenador y lo seré siempre". Sin embargo, esa faceta estaba aparcada entre sus éxitos como comunicador y como comentarista de baloncesto, primero en Movistar, después en DAZN y ahora de vuelta a casa. Sí, 'Piti' (ya lo conocí con ese apodo) jugaba el Trofeo Rector en mi equipo, pero ya le gustaba mandar y organizar. Hasta nos explicaba jugadas en los tiempos muertos.

Con una personalidad única, el cacereño fue un pionero en la elaboración de vídeos para el Cáceres CB y acabó integrándose en la estructura del club hasta el punto de ser el segundo entrenador dos temporadas en la ACB y el primero en otras tres (la primera en LEB Plata y las otras dos en LEB Oro).

Tras pasar también por Mérida y por el CAI Zaragoza como segundo de Alfred Julbe, Hurtado decidió cruzar medio mundo en el verano de 2013 para dirigir durante una temporada y media al Hokkaido de la Liga Japonesa y en abril de 2015 se hizo cargo del Guaiqueríes de Margarita venezolano en su penúltima experiencia en una vocación de entrenador que ha ido matando en su campus o entrenando a las categorías inferiores en Tres Cantos.

Las miles de horas muertas en su despacho editando vídeos y su famosa 'Pitipedia' que presentó en compañía del emblemático Julbe llamaron la atención de Movistar y en octubre de 2015 nació el otro Piti, un comunicador brutal capaz de explicar que el padre de tal jugador no hizo la mili por sordera o que el abuelo de fulano estuvo encarcelado por no querer ir a la Guerra de Vietnam. Todo con tal de no limitarse a decir que han sido pasos, dobles o zona, "porque eso ya lo ve la gente en la tele".

Esas anécdotas llevan el sello de días enteros investigando, buscando relaciones y remontándose un par de generaciones atrás en cada jugador. Piti conoce todo el baloncesto como la palma de la mano. Colaboró varios años con SPORT como analista técnico y su éxito en Movistar lo llevó a DAZN en 2019 cuando la cadena se hizo con los derechos de la Euroliga y de vuelta a Movistar hace dos veranos.

Piti Hurtado, con Jordania tras la clasificación para el Campeonato de Asia / INSTAGRAM

Además, su labor también incluye todo tipo de vídeos de táctica y motivacionales que utilizan los equipos de Euroliga en sus 'scoutings', charlas o la reciente conferencia que ofreció en su Cáceres natal junto al seleccionador español Sergio Scariolo, compañero de retransmisiones. Fue antes del Cáceres - Palmer, la ida de la final por el ascenso en un cruce que ascendió a los palmesanos directamente a Primera FEB.

Sin embargo, ese gusanillo de entrenar seguía muy vivo y Piti Hurtado sorprendió en marzo al convertirse en el entrenador del equipo masculino absoluto de Jordania en la fase de clasificación para el Campeonato de Asia, aprovechando el parón competitivo por dos últimas 'ventanas'.

El extremeño saldó los cuatro partidos con victorias. Primero en noviembre de 2024 ante Irak (73-64) y a domicilio contra Palestina en Jeda (66-73), y el pasado mes de febrero contra Arabia Saudí (78-68) y en Bagdag frente a Irak (67-73) con el base Freddy Ibrahim y el 'combo' Amin Abu Hawwas como referentes.

Con la satisfacción del deber cumplido tras ganarse el respeto absoluto de la Federación de Jordania, Piti Hurtado sigue enriqueciendo las retransmisiones de Euroliga en Movistar mientras mantiene la ilusión de seguir entrenando. "Están saliendo cositas. Sin prisa, pero estoy contento", comentaba a SPORT tras la experiencia. Era verdad. No me había mentido nunca. "Yo siempre seré entrenador".