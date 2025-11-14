Pierre Oriola regresa al Baxi Manresa

Pierre Oriola vuelve al BAXI Manresa. Será la tercera etapa del pívot de Tàrrega en el equipo catalán, que podría considerarse prácticamente como su casa. Formando en las categorías inferiores del BAXI, su última experiencia fue al otro lado del charco, concretamente en México. Su primera etapa fuera de Europa no pudo ser más buena, conquistando el título de la Liga nacional.

El catalán ganó su tercera liga, después de haberla conseguido anteriormente con Valencia Basket (2017) y el Barça (2021). "No me fue fácil al principio, porque es una liga muy física, pero gracias a los compañeros y al entrenador pude hacerme un hueco y ser importante en toda la serie de playoff", comentó Oriola a los medios de comunicación tras ganar la liga.

Fuerza Regia derrotó a a los Diablos Rojos de Ciudad de México (84-74) en el quinto partido de la serie para acabar ganando la final por 4-1. Es el octavo título en la carrera de Oriola, que tuvo una buena actuación con 8 puntos y 10 rebotes en más de 20 minutos en pista. Ahora, vuelve a Catalunya para firmar un contrato con el BAXI Manresa hasta final de temporada.

De México a Manresa... ¿y de Manresa a México?

"Me encantaría estar el próximo año, pero todavía no lo sé. Hay que pensar en el día a día y no en el futuro. Ahora me gustaría estar con mi familia y acabar la temporada en España, y si la próxima tengo la oportunidad de poder volver, no dudéis de que lo voy a hacer", reconoció en México. Por tanto, es probable que el siguiente paso de Oriola sea volver a México en verano.

El BAXI Manresa se refuerza con un pívot experimentado que ha logrado grandes éxitos con la Selección Española. Ahora mismo, el club catalán ocupa los puestos bajos de la clasificación en Liga Endesa, con un balance de dos victorias y cuatro derrotas en las primeras seis jornadas. En Eurocup, también se sitúan en los últimos puestos.