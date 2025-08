Pierre Oriola explica su salida de Lleida: "La idea del club cambió"

El pasado sábado se oficializó una de las noticias del verano en el deporte ilerdense: Pierre Oriola no renueva con el Hiopos Lleida. Uno de los capitanes y estandartes del equipo comunicaba su salida del club de su tierra en contra de su voluntad, manifestando en su cuenta de Instagram que "estos meses de verano he hecho todos los esfuerzos posibles de todo corazón para poder volver con vosotros, pero no ha estado posible". En SPORT hemos podido hablar con él y conocer los detalles de una salida tan dolorosa como inesperada, porque "la idea del club cambió". "Su idea es esperar al mercado y ahora mismo tienen otra idea de configuración de plantilla", cuenta Oriola.

Apuesta por el proyecto

Para entender lo que ha sucedido, hay que retroceder al verano pasado. El pívot catalán regresó a Lleida con la ilusión de jugar en casa. No a cualquier precio, pero sí haciendo un esfuerzo importante. "Yo apostaba por Lleida, apostaba por estar en un proyecto, aunque me rebajé mi caché y mi sueldo, pero con el objetivo de que si la cosa salía bien el próximo año, ni mucho menos pasarme en términos económicos, pero sí que al menos que compensara el hecho de haber hecho esta apuesta de ir a un club que era nuevo en la categoría. Si las cosas iban bien, al final después, como todo, puedes reclamar y puedes apretar hasta cierto punto, que es lo que creo que hemos hecho y en todo momento creo que hemos sido justos con la oferta que se había hecho en el club".

Una negociación, que empezó la semana anterior a terminar la liga, la cual considera que "se ha demorado mucho" y que el desgaste por las dos partes "ha estado muy presente". Además, según el protagonista, lo que se había hablado en un principio a lo que ha sido al final ha cambiado "muchísimo". "La oferta del club empezó con un 1+1 y con unas cifras económicas. Mi agente habló con ellos y les manifestó que nosotros queríamos dos años y arreglar un poco estas cifras. La diferencia de arreglar esa cifra era prácticamente irrisoria. El club no lo vio bien, pero, con el paso del tiempo, el club quiso cumplir dos años, pero no mejoró la oferta. Y, a partir de entonces, ya no tuvimos más comunicación por parte del club hacia nosotros ni nosotros hacia el club", expone el targarí.

El desenlace

Tuvo que pasar cerca de un mes para que volviera a haber una línea de contacto entre el entorno de Oriola y la entidad de Ponent. "Por mi parte hicimos un intento y hablé con el entrenador (Gerard Encuentra). El entrenador me manifestó el interés de que yo estuviera en plantilla, que confiaba en mí. Pero al final debía arreglarse todo el tema del contrato y que él en este aspecto nada podía hacer porque al final era el presidente (Albert Aliaga) el que llevaba toda la negociación", relata el jugador de casi 33 años, que explica cómo conoció la decisión: "El club en ningún momento me hizo una contraoferta nueva, ni presentó una nueva oferta, ni nada en absoluto de todo esto que se ha podido hablar o que se ha podido decir. Y yo para hacer las cosas bien o para intentar si se tenía que cerrar el capítulo o si se tenía que seguir al menos hacerlo bien, le comuniqué a mi agente que quería que él hiciera la llamada, que él hablara con el presidente, que llegara a un acuerdo. Esto fue el pasado miércoles. Por lo que sé, la conversación fue muy bien, pero la idea del club, o en este caso del entrenador y del directo deportivo, cambió. Su idea es esperar al mercado y tiene otra idea de configuración de plantilla ahora mismo".

Oriola deberá buscarse un nuevo destino en la Liga Endesa / ACB

Para tratar de aclarar los tiempos de la negociación, Pierre nos los cuenta bastante al detalle. "Justo la semana antes de terminar la liga empezaron las negociaciones y hasta la semana pasada. El primer mes sí hubo más interacción, desde la semana esta antes de terminar el año hasta finales de junio, pero el mes de julio, por parte del club, ni una llamada ni por parte del entrenador ni del director deportivo. La semana pasada, después de tres semanas sin tener noticias del club ni siquiera un acercamiento, yo le dije a mi agente que creía que era un momento de, al menos si debía terminar, pues hacer las cosas bien, o si se debía continuar, pues arreglarlo".

Querer y no poder

El jugador, internacional con la selección española, tiene una larga trayectoria tras pasar por muchos clubes como Manresa, Valencia o FC Barcelona (donde fue capitán), pero este final le dolió especialmente. "No es la primera situación que vivo, por desgracia o por suerte, pero me sabe mal porque al final es donde nací, es al lado de mi casa, es un lugar donde me he sentido muy querido y he sentido un apoyo brutal, desde del principio creo que he tenido una conexión especial con la gente", expresa el ya exjugador burdeos.

Oriola asegura haber hecho todo lo que estaba en sus manos: "Creo que lo he hecho, creo que he ayudado al club y al equipo siempre, no sólo a nivel de baloncesto sino también afuera. Y lo otro, al final, no depende de mí, no depende de que el club al final me vea dentro del proyecto, no depende ni de que se pueda llegar a un acuerdo económicamente. Hay cosas que al final dependen de otras personas, tanto de mi agente como del club. No se ha llegado a un acuerdo, no estoy ni decepcionado ni triste, pero sí que me hubiera gustado continuar. Era un lugar especial y yo tenía muchas ganas".

Pierre Oriola, en una acción del Hiopos Lleida - UCAM Murcia / ACB Photo - Pol Puertas

La afición, el gran valor del Hiopos Lleida

La pasada temporada, pocos jugadores tuvieron mejor relación con la afición ilerdense que Pierre Oriola. Siempre era de los primeros que subía a la grada a celebrar los triunfos o que agradecía el apoyo tras las derrotas. Para el experimentado jugador es lo mejor que tiene el club. "Es el tesoro que tiene este club. Es un lujo jugar cada fin de semana a su lado; te animan, te apoyan, están contigo al 100%, cuando las cosas van bien se suman aún más, cuando las cosas van mal también están ahí, y al final, como hemos dicho, creo que gran parte de la salvación de este año del Força Lleida ha sido gracias a la afición que tienen", manifiesta Oriola, poniendo en valor al fiel grupo de supporters, el 'Nucli Bordeus', que están presentes en cada partido: "Llevan la voz cantante en el pabellón y hacen que toda la gente se sume a la causa y que el Barris Nord sea un fortín".

Planes de futuro

De momento, el excapitán culé no tiene equipo -aunque ha recibido ofertas-, pero mantiene la ilusión por seguir jugando a baloncesto. "Ahora el objetivo es centrarme en mí, en estar bien yo mismo, seguir trabajando para estar en forma y pasar ratos con mi familia. Estoy seguro de que cuando llegue la oferta que deseo y que me pueda encajar en todos los aspectos, pues iré como siempre lo he hecho, con la máxima ilusión y con las máximas ganas", finaliza Pierre Oriola.

En SPORT también hemos contactado con el Hiopos Lleida para conocer las versiones de todos los protagonistas, pero el club de momento no quiere hacer declaraciones al respecto.