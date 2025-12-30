Una pésima segunda mitad condena al Manresa en Jerusalén

Una horrible segunda mitad, con un contundente parcial de 60-20, condenó al Baxi Manresa en Jerusalén en un partido en el que los catalanes tuvieron buenos tramos de juego (105-69).

Hapoel Jerusalén - Baxi Manresa (baloncesto, Eurocup), 30/12/2025 EUROCUP HAP 105 69 MAN Alineaciones HAPOEL JERUSALÉN, 105 (23+22+27+33): Harper (14), Carrington (15), Zoosman (14), Wiley (13), Levi (3) -cinco inicial-; Smith (15), Winston (20), Huber (3), Lamb (8) y Mobley (-). BAXI MANRESA, 69 (22+27+8+12): Obasohan (7), Brooks (5), Reyes (13), Steinbergs (-), Golden (5) -cinco inicial-; Akobundu (3), Bassas (6), Ubal (11), Knudsen (2), Oriola (14) y Fernández (3).

Dicho partido se jugó en Israel, después de que la Euroliga levantara el veto de jugar partidos en dicho país por el conflicto bélico en la Franja de Gaza. El Hapoel Jerusalén tomó la iniciativa en ataque durante el inicio del partido con un muy acertado Khadden Carrington desde la media y larga distancia (13-8, min.5).

Poco a poco, el Baxi Manresa se puso a tono, especialmente gracias a la irrupción en pista de Pierre Oriola, pero los israelíes mantuvieron el acierto (22-15, min.8). El ala-pívot ilerdense siguió de dulce y dejó a los suyos con un más que apretado 23-22 al final del primer periodo.

Sin embargo, el Hapoel volvió a su gran nivel ofensivo, esta vez de la mano de Yovel Zoosman, para volver a abrir una pequeña brecha en el luminoso del Pais Arena (30-25, min.13). Y cuando mejor parecieron estar los locales, el Baxi Manresa espabiló desde la línea de tres mediante Álex Reyes para poner a los suyos por primera vez por delante (37-40, min.17).

Los buenos minutos manresanos fueron más y con un triple de Ferran Bassas llegaron al descanso para poner el 45-49 favorable para los del Bages.

En la reanudación, el partido se igualó y de nuevo Carrington fue el protagonista ofensivo de los israelíes para conseguir que el Baxi Manresa no se fuera en el marcador (53-53, min.24). Y desde entonces el Hapoel Jerusalén se convirtió en un volcán en erupción con un acertadísimo Cassius Winston para poner la máxima momentánea (66-55, min.28).

Sí, momentánea, porque en un abrir y cerrar de ojos el parcial hebreo se multiplicó por tres y llegaron al final del tercer cuarto con un 72-57 que ponía las cosas muy difíciles para los de Diego Ocampo.

En los últimos diez minutos de encuentro, los israelíes fueron a más gracias al acierto de Zoosman, y dejaron todo sentenciado a falta de seis minutos para el final (85-62, min.34). El tramo final de partido fue un puro trámite y finalmente el Baxi Manresa cayó por un contundente 105-69 en la pista del Hapoel Jerusalén.