Pesic, sorprendido por la dimisión de Obradovic

Svetislav Pesic reconoció en un podcast serbio, que la salida de Zeljko Obradovic del Partizan fue toda una sorpresa, para sus compañeros y él mismo.“Creo que sigue siendo una sorpresa para nuestros compañeros entrenadores, y para mí personalmente. Quizás no habría sucedido al final de la temporada.

"Conociendo a Željko, es una sorpresa para mí. ¿Por qué? Bueno, por lo que veo, contaba con el apoyo absoluto de la gente del club. La gente que dirige el club lo eligió, él los eligió a ellos, y tuvimos un buen ambiente. También tuvo mucho apoyo del público y la afición, y eso es algo que nos sorprende un poco”, comentó Pesic.

“Por otro lado, como dije antes, la vida cambia: las prioridades cambian, la gente cambia, los jugadores tienen otras prioridades, el poder del entrenador disminuye, independientemente de la calidad y el éxito”, dijo.

Obradovic y Pesic siempre han mostrado un gran respeto el uno con el otro / FIBA

Demasiada responsabilidad

“En el caso del Partizan, Željko cargó con mucha responsabilidad. Esto no es bueno. Hay que compartir la responsabilidad con los jugadores. No hay que huir como entrenador, sino también asignarles la responsabilidad del entrenamiento, el comportamiento y la unión dentro del equipo", dijo.

"El entrenador es quien conecta a los jugadores con el equipo real, pero los jugadores también son responsables de la química del equipo. Si no se comparte con los jugadores, llegarán los momentos difíciles. Entonces los jugadores dirán: ‘Ya que eres el mejor, entonces lo resolverás tú mismo'”, explicó..

"El público ha hecho más a Željko de lo que es. Es un gran entrenador con enorme experiencia y conocimiento; espero que no haya terminado su carrera. Este es un mensaje también para otros entrenadores: cuando no logran lo que querían, y se han fijado metas en el proceso, entonces dicen: ‘Señores, asumo la responsabilidad’. Estoy aquí para ayudar, pero ahora necesita tomar otro rumbo”, finalizó