Pesic y Peñarroya se ven las caras en un duelo de necesitados con aroma azulgrana

El Barça de baloncesto, por fin, vuelve a tener un entrenador del agrado de todos sus aficionados, dejando atrás así una etapa de dos años y medio de travesía por el desierto, desde la inexplicable marcha de Saras Jasikevicius en 2023. Sin embargo, dos de los últimos técnicos que ocuparon el banquillo azulgrana, no están viviendo momentos fáciles en sus nuevas aventuras. Con matices, eso sí. Svetislav Pesic y Joan Peñarroya, entrenadores de Bayern de Múnich y Partizán, respectivamente, se verán las caras este martes (20:30 h) en Euroliga.

Pesic, con la misión de rescatar a un Bayern desnortado

"El abuelo" de los banquillos, Svetislav Pesic, vive su enésima experiencia como entrenador en la Euroliga. De hecho, es el entrenador más veterano en dirigir un encuentro en la competición reina del baloncesto europeo. Cuando parecía que su retiro estaba más cerca que lejos, el preparador serbio sorprendió a todo el mundo y aceptó el reto de intentar enderezar el rumbo de un Bayern de Múnich en serias dificultades. En su vuelta a Múnich, coincide con su hijo, Marko Pesic, director general del club bávaro.

Pesic se ha convertido en el entrenador más veterano en dirigir un partido en la historia de la Euroliga / BAYERN BASKETBALL

Pesic ha sido capaz de hacer mejorar a un equipo que parecía incapaz de ganar. Desde el cambio en el banquillo, el Bayern suma tres victorias en cinco partidos, un registro más que aceptable teniendo en cuenta que se ha enfrentado a equipos de la talla de Panathinaikos, Olympiacos y Hapoel Tel Aviv, entre otros. Gracias a estos triunfos, los alemanes han conseguido asomar la cabeza y salir del pozo. Actualmente ocupan la decimosexta posición con un balance de 8-14, a cuatro victorias de los puestos de Play-In.

Peñarroya y Partizán, un callejón sin salida

La dimisión de Zeljko Obradovic simboliza a la perfección la situación que se vive en el Partizán de Belgrado. Zeljko, todo un dios entre los aficionados serbios, decidió dar un paso al lado después de una dura derrota en la cancha del Panathinaikos, precedida de un mal inicio de temporada. Tras el abandono de Obradovic, Mirko Ocokoljic actuó como interino durante cuatro partidos, en los que consiguió sumar dos victorias. Posteriormente, el club anunció el fichaje de Peñarroya.

Sin embargo, desde la llegada del egarense al cargo, el Partizán no conoce la victoria en Euroliga. Ya son siete derrotas de forma consecutiva, cinco de ellas con el técnico en el banquillo. Seguramente, nadie esperaba que Peñarroya fuera a ser capaz de darle la vuelta a la dinámica en la que está inmerso el Partizán, pero seguramente ni Phil Jackson sería capaz de revertir el 'percal' que hay. La papeleta es importante.

Noticias relacionadas

Jabari Parker, señalado por su entrenador

A todo ello, se le suma la situación que viven algunos jugadores, especialmente con el foco puesto en Jabari Parker. El ex azulgrana está siendo una de las grandes decepciones de la temporada en la Euroliga, con unos promedios muy lejanos a las expectativas que había puestas en él. Además, Peñarroya comentó en la previa del partido contra el Bayern que el ala-pívot está fuera de forma, y por ello no será de la partida: "Jabari no entrenó la semana pasada. Está muy claro que está fuera de forma ahora mismo. Necesita entrenarse, necesita recuperar… y mejorar mucho su estado de forma. Si no, no es posible que esté en el equipo", aseguró el técnico catalán.