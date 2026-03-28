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Baloncesto

El Perfumerías Avenida arrolla a un Spar Girona inofensivo y pasa a las semifinales de la Copa de la Reina

Las salmantinas superaron con mucha comodidad al cuadro gerundense por 53-76

El Perfumerías Avenida ganó de manera contundente al Spar Girona en los cuartos de la Copa de la Reina

El Perfumerías Avenida ganó de manera contundente al Spar Girona en los cuartos de la Copa de la Reina / FEB

EFE

El Perfumerías Avenida se convirtió en el cuarto y último semifinalista de la Copa de la Reina después de arrollar a un Spar Girona inofensivo (53-76).

El equipo de Salamanca, líder del palmarés con diez títulos y campeón por última vez en 2022, se enfrentará al Hozono Global Jairis, vigente campeón, en una reedición de la última final.

Cave (20 puntos, ocho rebotes y 25 créditos de valoración) y Soriano (17 puntos y 22 de valoración) capitanearon al conjunto de Montañana en la única eliminatoria de cuartos de final con derrota de un cabeza de serie.

El Perfumerías Avenida, de menos a más en la presente temporada, empezó mejor el partido y a los seis minutos ya se había escapado hasta los nueve puntos bajo la batuta de Cave (7-16). Íñiguez tuvo que pedir tiempo muerto, con un 3-6 en rebotes y un 1-7 en asistencias.

A remolque desde el inicio

La renta llegó a los 14 puntos con un 2+1 de Soriano y una nueva acción de Cave para alcanzar los diez puntos (7-21). El Girona, superado de entrada, enlazó cinco minutos sin anotar, pero finalizó el primer cuarto con un parcial de 6-0 para recuperar cierta esperanza (13-21). El paso adelante del equipo catalán se consolidó en el inicio del segundo período y Montañana pidió tiempo muerto tras cinco puntos seguidos de Jocyte para situar el 21-25.

El Girona había entrado en el partido, pero el Perfumerías respondió con contundencia de la mano de Cave, Martín y Soriano y elevó su máxima ventaja hasta los 15 puntos (23-38). El cuadro catalán tenía un pésimo 2/14 en triples y un 24% en tiros de campo por el 50% rival.

Por encima de los 20 puntos

El equipo de Íñiguez, negado en ataque, siguió fallando después del descanso (25-40) y la renta del Perfumerías superó las dos decenas con triples de Vilaró y Spreafico y cuatro puntos más de Soriano, omnipresente (29-53). El Girona tardó 27 minutos en llegar a los 30 puntos. La renta incluso alcanzó los 26 puntos tras nuevas acciones de Cave y Soriano (31-57) y el partido ya estaba más que resuelto al acabar el tercer período (36-57).

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El Perfumerías siguió haciendo leña del árbol caído y se fue hasta los 28 puntos tras un nuevo triple de Spreafico (38-66). El Girona incluso había caído del 10% desde más allá de la línea de tres puntos (2/21). Fue una noche para olvidar en clave catalana y para soñar para el equipo de Salamanca.

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