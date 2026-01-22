Pere Miró, Ander Mirambell y Josep Cortada, piezas clave en el impulso de la nueva Fundación del Bàsquet Manresa

Pere Miró, exvicepresidente del Comité Olímpico Internacional, se dirigió en inglés a los jugadores del Baxi Manresa que ocupaban las primeras filas de la Mútua Intercomarcal de Manresa. Lo hizo en inglés después de veinte minutos de acto íntegramente en catalán, durante los cuales algunos de ellos estaban contentos por la victoria de su equipo el miércoles en el último segundo del partido de la Eurocup contra el Neptunas. Les explicó que ellos no solo representan a un equipo profesional de baloncesto, sino “una filosofía, una manera de ser, y no juegan solo por la entidad, sino por la gente de la ciudad, que vive para el baloncesto”. Miró, hijo predilecto de la capital del Bages desde el verano, es uno de los miembros del patronato de la nueva Fundación del Baloncesto Manresa, un organismo que ya existía como Fundación para el Fomento del Baloncesto y que ahora se quiere proyectar hacia el futuro.

Se hizo la presentación, todavía en pañales, en una sala de actos que albergaba a una parte destacada del mundo deportivo y baloncestístico de Manresa. Además de Miró, serán las caras visibles el expiloto de skeleton Ander Mirambell, con fuertes vínculos personales con Manresa, y el empresario banyolí Josep Cortada, vinculado anteriormente a otras fundaciones, como la del Barça o la de Neymar.

Antes de que intervinieran, el presidente del club, Josep Maria Herms, explicó que la nueva etapa de la fundación “quiere abrirse a través de dos bloques: los valores del baloncesto como deporte y los del club, que son diferentes a los de otras entidades”. En este sentido, “trabajaremos de cara a un bloque cercano, de la ciudad o la comarca, y también desde el punto de vista internacional, para que se nos conozca en todas partes por lo que proyecte la fundación”.

El peso de la presentación lo llevó Mirambell, quien insistió en la visión de “hacer cosas que son propias nuestras y que no se pueden hacer en Badalona, Girona o Lleida”. En este sentido, puso especial énfasis en el concepto de familia. “En el Congost, vuelves al cabo del tiempo y ves a la misma gente, o esa silla que pasa de padres a hijos”. Por ello, “es necesario impulsar valores como este, el del mundo compartido, el arraigo, la no discriminación, la responsabilidad social, la educación integral, la salud y el bienestar, y el acompañamiento”, una lista de conceptos que forman el nombre Manresa.

Mirambell, sobre todo, insistió en la idea de crear “un legado que perdure dentro y fuera del territorio”. Y le tomó el relevo Cortada, quien admitió que “Pere Miró me convenció, pero hizo bien, porque cuanto más conozco este club más me doy cuenta de que es diferente a muchos otros”. Cortada reconoció que “no hace falta inventar ninguna historia para Manresa, basta con vivir el día a día y sus valores” y añadió que “queda mucho camino por recorrer, pero no es el principio de todo, porque se ha hecho mucho antes. Ahora hay que ordenar las piezas y mirar al futuro”.

Finalmente, Miró admitió que los contactos con Herms, quien fue quien lo convenció para aceptar su nuevo cargo, comenzaron cuando fue nombrado hijo predilecto en julio pasado, y que “dije que sí enseguida por dos motivos. El primero es que soy manresano, aunque haya estado mucho tiempo fuera. El deporte siempre me ha ligado a mi ciudad y a un club que recuerdo desde que subió por primera vez a Primera, cuando todavía jugaba al Pujolet al aire libre”. El segundo son “los valores que representa el Baloncesto Manresa, sobre todo la resiliencia. Cuando sales fuera siempre te preguntan cómo es posible que, con los recursos que tenemos, podamos mantenernos tantos años en la élite”.

Los tres, junto con Herms, explicaron que en unas semanas darán a conocer la hoja de ruta y los proyectos en los que se sumergirá la nueva fundación, sobre todo de carácter social. Y para que el club sea reconocido, como en un viaje en el que Miró respondió a unos niños de cierto país que no era de Barcelona ni del Barça, sino de Manresa y del equipo de baloncesto de la ciudad. Cuando volvió, los mismos niños le reconocieron: “Es verdad, lo hemos mirado en Internet y el club existe, no te lo inventaste”.