Pepe Pozas: "La Liga U permite que los jóvenes estén más cerca del baloncesto profesional"

La Liga U ha cerrado su primera temporada consolidándose como un nuevo espacio de formación y competición para los jóvenes talentos de los clubes ACB. El proyecto busca acercar a los jugadores al baloncesto profesional sin descuidar su desarrollo académico. Pepe Pozas, coordinador de la competición y exjugador de la Liga Endesa, analiza su evolución, sus primeros resultados y los retos de futuro.

Pepe Pozas, exjugador de la Liga Endesa y coordinador de la Liga U de la ACB, en SPORT / SPORT.es

Pepe, ¿qué tal? ¿Ya estás de vacaciones?

Todavía no. He podido sacar dos o tres días sueltos, pero ya estamos preparando la próxima temporada. No solo la Liga U, sino también otros eventos de la ACB, como la Supercopa, la Copa de Campeones o la presentación de la Liga. Esto no para.

Tu vida ha cambiado mucho desde que dejaste de jugar. Ahora desempeñas un papel más corporativo.

Sí. He pasado de aprenderme 60 jugadas a tener muy claras todas las fechas de la temporada. Coordino la Liga U junto con mi compañero Andreu, del departamento de Competición y director de la Minicopa. Tiene mucha más experiencia que yo, me guía y me ayuda a seguir aprendiendo.

¿Qué valoración hacéis de la primera temporada de la Liga U?

No queríamos hacerla únicamente nosotros, así que hablamos con los clubes para conocer su opinión. Creemos que hemos creado un ecosistema diferente, que permite a los jugadores formarse cerca de sus clubes y competir en una liga adaptada a su nivel. Estamos muy satisfechos con la parte deportiva y queremos seguir reforzando la académica. También es importante que el público ya empiece a conocer la competición.

¿Qué os han transmitido los clubes?

Están contentos porque consideran que es una liga competitiva y adecuada para las necesidades de sus jóvenes. Además, pueden tenerlos cerca y continuar su formación dentro del propio club, sin necesidad de cederlos a otros equipos. El feedback ha sido muy positivo.

¿Cómo influye la competición en el desarrollo de los jugadores?

Durante toda la temporada disputan encuentros con un nivel parecido al de un Campeonato de España. Antes podían llegar a ese torneo sin haberse enfrentado nunca a determinados equipos. Ahora compiten semanalmente con una exigencia alta, lo que favorece una evolución mucho más constante.

"Hemos creado un ecosistema diferente, que permite a los jugadores formarse cerca de sus clubes y competir en una liga adaptada a su nivel" Pepe Pozas — Exjugador de la Liga Endesa y coordinador de la Liga U para la ACB

Alrededor de 40 jugadores han debutado con primeros equipos de la ACB. ¿Es una muestra del éxito de la Liga U?

El objetivo no es únicamente que debuten, sino que lleguen al primer equipo mejor preparados. Muchos también forman parte de las selecciones sub-17, sub-18 o sub-20. Creemos que este formato contribuye a su evolución y les permite competir mejor tanto en España como internacionalmente.

¿La Liga U también les permite sentirse más cerca del baloncesto profesional?

Sí. Antes, cuando un club confiaba en un joven, era habitual hacerle un contrato y cederlo a otro equipo. Ahora puede tenerlo cerca y darle la posibilidad de entrenarse con el primer equipo. Eso le ayuda a mejorar y también a convencerse de que realmente puede llegar. Sentir que el baloncesto profesional está cerca es muy importante para su desarrollo.

Como exjugador, ¿cómo habrías valorado una competición así durante tu etapa de formación?

En Málaga tuve la suerte de estar en una cantera que apostaba mucho por los jóvenes y que contaba con un equipo en categorías FEB. Eso me permitió dar un salto importante. Sin embargo, aquella competición no tenía la repercusión de la Liga U. Este formato te permite jugar continuamente contra rivales de tu edad y con un nivel muy alto. En las competiciones autonómicas puede haber diferencias importantes entre los equipos. La Liga U ofrece una exigencia más regular y una formación más continua.

¿La marcha de jugadores a la NCAA es uno de los grandes retos de la competición?

Los jóvenes llevan muchos años marchándose a Estados Unidos. La Liga U no nació para competir con la NCAA ni con los contratos NIL. Nuestro objetivo es que quienes permanezcan en España puedan mejorar deportiva y académicamente dentro de sus clubes. Evidentemente, las entidades preferirían que muchos jugadores no se marcharan, pero es un mercado difícil de controlar. Nosotros debemos conseguir que quienes se queden estén mejor preparados para dar el salto profesional.

La competición también ha dado visibilidad a jugadores que finalmente han decidido marcharse.

Sí. Aunque solemos fijarnos en los nombres más conocidos, hay muchos otros jugadores que continuarán en sus clubes y seguirán formándose en la Liga U. Nuestro trabajo está dirigido especialmente a ellos, para ayudarles a acercarse al primer equipo y continuar mejorando.

"La Liga U no nació para competir con la NCAA ni con los contratos NIL" Pepe Pozas — Exjugador de la Liga Endesa y coordinador de la Liga U para la ACB

¿Cómo han vivido los jugadores esta primera temporada?

Su valoración también ha sido muy positiva. De hecho, ellos han sido los primeros en promocionar la competición. Creo que hemos utilizado un lenguaje atrevido y cercano, con el que se sienten identificados. Además, los clubes nos cuentan que muchos jugadores se ofrecen para formar parte de equipos de la Liga U. Se ha convertido en un escaparate muy atractivo.

Los clásicos y partidos como el disputado en el Palau también han tenido una gran repercusión. ¿Es otro de los valores de la competición?

Sí, totalmente. La Liga U permite que el público conozca a jugadores que antes solo seguían los aficionados de sus clubes o quienes veían los Campeonatos de España. Ahora pueden verlos durante toda la temporada en YouTube, SPORT y otras plataformas. Eso les da mucha más visibilidad.

Además de formar jugadores, queréis que la Liga U resulte atractiva como espectáculo.

Sí. Utilizamos un lenguaje distinto en redes sociales e intentamos probar cosas nuevas. Por ejemplo, incorporamos una cámara autónoma en el clásico del Palau y una grúa especial en la Final a Seis de Burgos. La Liga U nos permite experimentar con formatos que quizá serían más difíciles de aplicar en la Liga Endesa. Queremos acercarnos a un público que consume el deporte de otra manera.

¿Cómo ha respondido la audiencia?

El consumo en redes sociales es muy alto, especialmente entre los 18 y los 26 años. También ha funcionado muy bien el chat de los directos en YouTube. La interacción con los narradores permite vivir los partidos de una manera diferente y mantiene al público conectado.

¿Os planteáis llevar más encuentros a televisiones o plataformas tradicionales?

Ya emitimos un partido semanal en Teledeporte y los encuentros también pueden verse en RTVE Play. Aun así, teníamos claro que YouTube era el lugar ideal para empezar. Es una plataforma abierta, sin barreras y que nos permite expresarnos como queremos. Seguiremos mejorando, pero por ahora ha funcionado muy bien.

¿La Final a Seis de Burgos fue el gran éxito de la temporada?

El mayor éxito fue conseguir que la competición arrancara y que se disputara el primer partido. Los meses previos fueron muy intensos porque partíamos prácticamente de cero. Por eso fue muy gratificante cerrar el año con una fase final en la que el público ya reconocía a los jugadores y los clubes luchaban por clasificarse. La Final a Seis salió muy bien. Intentaremos igualarla y superarla la próxima temporada.

¿Cuáles son los principales objetivos para el próximo curso?

Queremos que el nivel competitivo siga aumentando y reforzar especialmente el apartado académico. En este primer año se concedieron 49 becas de estudios. Ahora intentaremos alcanzar acuerdos con universidades para ofrecer más ayudas y mejorar el entorno formativo de los jugadores.

"Queremos que el nivel competitivo siga aumentando y reforzar especialmente el apartado académico" Pepe Pozas — Exjugador de la Liga Endesa y coordinador de la Liga U para la ACB

¿Qué te ha aportado personalmente este primer año?

Estoy, como los jugadores, en un proceso de mejora continua. Aprendo de mis compañeros y de todas las áreas que participan en la gestión de una competición: audiovisual, marketing, marcas o redes sociales. Estoy muy contento con la experiencia y tengo muchas ganas de que empiece la próxima temporada.

¿Cómo te gustaría ver la Liga U dentro de tres, cuatro o cinco años?

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Me gustaría que siguiera mejorando cada temporada, tanto deportiva como académicamente. No todos los jugadores llegarán al máximo nivel, por lo que debemos ofrecerles una formación que también les resulte útil fuera de la pista. Además, queremos que más clubes creen estructuras para participar en la competición. Algunos ya se lo están planteando porque entienden que puede ser beneficioso a largo plazo. Nuestro objetivo es que la Liga U tenga muchos años de vida.