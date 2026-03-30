La peor noticia para el ASISA Joventut con los cuartos de la Champions en la esquina

El ASISA Joventut se ha desplazado hasta Atenas este lunes, para medirse el miércoles ante el AEK en el primer encuentro de cuartos de final de la Basketball Champions League, con la peor noticia posible a cuestas.

Y es que el conjunto de Dani Miret tendrá que afrontar esta eliminatoria completa y las próximas semanas sin dos de sus jugadores interiores clave para el éxito del equipo esta temporada que le ha llevado a las primeras posiciones de la Liga Endesa y a la penúltima ronda de la competición de la FIBA.

El técnico verdinegro se las tendrá que ingeniar ante la ausencia del pívot sueco, Simon Birgander, al que le han diagnosticado una fascia plantar en el pie derecho, y estará fuera de las pistas durante tres semanas.

Birgander sufre fascitis plantar y no estará disponible en tres semanas / JOV

Tomic, adiós a los cuartos

Pero la baja de Birgander no es la única, ni tampoco la más importante. Las pruebas médicas realizadas al pívot croata Ante Tomic, han determinado que sufre una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha.

Tomic, con problemas en los isquiotibiales, no podrá jugar los cuartos de la Basketball Champions League / JOV

La estrella de la Penya estará de baja al menos tres semanas y se pierde la eliminatoria completa contra la AEK BC. A pesar de esas dos bajas tan importantes hay que añadir la del Guillem Vives, por lo que el técnico ha tenido que tirar de la cantera, y añadir aAdrián Torres, Ferran Mauri y Humber Ruiz que completan la expedición verdinegra.

“Son dos bajas muy importantes”, reconocía Ricly Rubio. “Primero, porque están en la misma posición. Y segundo, porque basamos mucho nuestro juego en los pívots. Debemos reconstruirnos, tenemos jugadores con calidad para al menos sacar uno de los dos partidos ahí. Debemos ver qué piezas pueden dar un paso adelante, como Michael o Miguel", aseguró el base del Joventut.