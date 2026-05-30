El peor Madrid en la Liga Endesa ya mira a los play-offs a la espera de otro fichaje

El Real Madrid cerró la temporada regular de la Liga Endesa con una racha de cinco derrotas consecutivas, un registro histórico en negativo para el conjunto de Sergio Scariolo, que se olvidó completamente de la competición nacional mientras preparaba el asalto a la Euroliga.

El conjunto blanco no pudo llevarse la Euroliga en una final en la que estuvo cerca pero se fue a manos de Olympiacos y con muchas críticas de Scariolo a las decisiones arbitrales, mientras en la Liga Endesa ha estado totalmente apático, con el primer puesto cerrado, aunque incapaz de ganar los últimos cinco partidos.

La victoria del BAXI Manresa ante el Madrid fue histórica para el conjunto del Bages ya que no se imponían al cuadro madridista desde el 24 de mayo de 1998 en un duelo de play-off que llevaría al título de liga de los manresanos. Un triunfo histórico para el BAXI y una racha sonrojante para el Madrid, que nunca en la historia de la Liga desde su primera edición desde 1957 había sufrido cinco derrotas consecutivas.

El entrenador italiano del Real Madrid Sergio Scariolo es expulsado en el Nou Congost / Siu Wu / EFE

Récord negativo sin precedentes

Su record negativo en la competición liguera eran hasta el viernesm, cuatro derrotas en las temporadas (2009-10 y 1999-00) y con la sufrida en el Nou Congost en la jornada final, alcanzaba un récord negativo sin precedentes en la sección blanca.

El Madrid, además, no se tomó nada bien la derrota histórica en Manresa, ya que su nuevo fichaje, el pívot turco Yurtseven, acabó expulsado por una técnica descalificante tras insultar a un árbitro y el técnico también acabó fuera antes de tiempo tras ser expulsado por doble técnica. Mal perder de los blancos en un encuentro dónde llegaron a perder de 19 puntos antes de recuperarse, pero sin victoria

Omer Yurtseven fue expulsado en Manresa en su segundo partido con el conjunto blanco / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Una autentica dejadez a la que han tratado de no darle importancia ya que se habían asegurado el primer puesto en la clasificación, aunque ahora llegan los play-offs y no es la mejor manera para afrontar la lucha por el título, y sin tres jugadores interiores como Tavares, Len y Garuba.

Un fichaje interior para mayor rotación

Mady Sissoko jugó en Michigan State, pero tras no ser drafteado, acabó en el Trieste, y ahora jugará en el Madrid hasta final de temporada / MICHIGAN

El Madrid afronta el play-off con la ventaja de pista asegurada hasta el final aunque sin tres interiores importantes. El recurso de urgencia fue fichar a Yurtseven, que mostró su mal carácter en Manresa. Ahora, el Madrid se ha movido de nuevo rápido y está a punto de anunciar la llegada de otro pívot para esta recta final de temporada. Se trata del malinense, Mady Sissoko, jugador de 2,06 y 25 años que procede del Triste italiano y que no ofrecer problemas de inscripción.

El problema para el Madrid, a diferencia de la Euroliga, donde no hay problema con los pasaportes, en Liga Endesa el Madrid tiene que descartar en cada partido a un jugador del trío que forman el citado Lyles, Chuma Okeke y Gabriel Deck. Jugadores que pueden dar relevos en la rotación interior, como ala-pívots o falsos pívots en situaciones de emergencia. Así que la necesidad era todavía más acuciante de cara a las últimas semanas de campeonato.

El nuevo fichaje blanco debería ser inscrito antes del martes, con el inicio de los play-offs, y sería el último refuerzo interior junto a Yurtseven para intentar luchar por el título liguero en condiciones.