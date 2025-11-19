Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
La Penya sigue intratable en la BCL y ya está en el Top 16 con un brillante Cameron Hunt

Los verdinegros se apuntaron el partido en la prórroga (97-95) tras una canasta sobre la bocina del exterior estadounidense

300 manifestantes protestan en la puerta del Olímpic de Badalona en favor del pueblo palestino

Marc del Río

Badalona

El Joventut ya está en el Top 16 de la BCL después de apuntarse una sufrida y ajustada victoria en la prórroga ante el Hapoel Holon por 97-95. Cameron Hunt volvió a brillar una vez más, y fue decisivo con sus 20 puntos para asegurar el triunfo.

Joventut Badalona - Hapoel Holon (19-11-2025)

BCL

97
95
Alineaciones
Joventut Badalona
(19+4+24+14+16): Rubio (15), Hunt (20), Kraag (12), Allen (5), Tomic (12) -cinco inicial-; Drell (4), Hakanson (4), Vives (6), Birgander (11) y Hanga (8).
Hapoel Holon
(17+29+16+19+14): Munford (15), Walton (24), McRae (18), Carreira (8), Martin (-) -cinco inicial-; Rosser (5), Withers (2), Brooks (10), Zalmanson (8) y Kravits (5).
Árbitros
Peter Praksch, Petar Pesic y Juozas Barkauskas. Descalificaron por falta técnica y falta antideportiva al jugador local Allen (min. 35).
Incidencias
Partido correspondiente a la jornada 5 de la fase regular de la Basketball Champions League disputado en el Palau Municipal d'Esports de Badalona a puerta cerrada.

La previa del partido estuvo marcada por la concentración de manifestantes propalestinos en las puertas del pabellón badalonés. Unas 300 personas que mostraron su rechazo al conflicto bélico, y que aprovecharon para reivindicar su mensaje ante la visita del conjunto israelí.

Marc del Río

Con el Olímpic cerrado al público por motivos de seguridad, el ambiente fue totalmente desangelado y frío. Se vivió una primera mitad igualada en la que el Joventut amenazó con romper el encuentro en el segundo cuarto (27-19), pero Hapoel Holon se rehizo gracias al buen hacer del exazulgrana Xavier Munford (14). En la Penya, un buen Yannick Kraag (10) acompañaba a Ante Tomic (8) en la anotación.

La primera parte se cerró con un 43-46 favorable a los visitantes después de una escena surrealista. Yair Kravits anotó un triple sobre la bocina que los árbitros no dieron debido a una ilusión óptica. Fue en la segunda revisión, con todos los planos, cuando sí que dieron validez al acierto exterior del Hapoel.

Gran tercer cuarto verdinegro

Llegaron a irse por cinco puntos los visitantes, pero el Joventut no perdió la calma y se apuntó un parcial de 11-2, tras dos libres de Ludde Hakanson que parecían cerrar un gran periodo para los verdinegros. Lo fue igualmente, pese a que Derrick Walton volvió a anotar de tres para Hapoel sobre la bocina (67-61).

El Penya - Hapoel Holon se disputó en el Olímpic a puerta cerrada

El Penya - Hapoel Holon se disputó en el Olímpic a puerta cerrada / EFE

Hunt empató el partido y pudo evitar la prórroga

Volvió la máxima igualdad al choque, tanto que se entró a los cinco minutos finales con empate a 71 tras una buena reacción visitante. Una igualdad que no se rompió hasta el minuto final, con una Penya sustentada por la anotación de Ricky Rubio (78-78).

Parecía que Walton decantaba el duelo para Hapoel Holon, pero Cameron Hunt apareció con un triple a 16 segundos del final que volvió a equilibrar el duelo a 81. Tenían balón para ganar los visitantes, pero la Penya robó el balón. Hunt pudo evitar mandar el partido a la prórroga, pero su tiro no entró.

Simon Birgander cuajó una buena prórroga, y Ricky desde la línea de personal puso el 92-87 a falta de minuto y medio. Hunt se apuntó un 2+1 que parecía decantar la balanza para los verdinegros. Lior Carreira puso el 95-95, pero Hunt todavía tenía un último truco de magia guardado, y sobre la bocina, puso el 97-95 final con el que el Joventut logró el billete para el Top 16 de la BCL.

