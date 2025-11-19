La Penya sigue intratable en la BCL y ya está en el Top 16 con un brillante Cameron Hunt

El Joventut ya está en el Top 16 de la BCL después de apuntarse una sufrida y ajustada victoria en la prórroga ante el Hapoel Holon por 97-95. Cameron Hunt volvió a brillar una vez más, y fue decisivo con sus 20 puntos para asegurar el triunfo.

Joventut Badalona - Hapoel Holon (19-11-2025) BCL JOV 97 95 HAP Alineaciones Joventut Badalona (19+4+24+14+16): Rubio (15), Hunt (20), Kraag (12), Allen (5), Tomic (12) -cinco inicial-; Drell (4), Hakanson (4), Vives (6), Birgander (11) y Hanga (8). Hapoel Holon (17+29+16+19+14): Munford (15), Walton (24), McRae (18), Carreira (8), Martin (-) -cinco inicial-; Rosser (5), Withers (2), Brooks (10), Zalmanson (8) y Kravits (5).

La previa del partido estuvo marcada por la concentración de manifestantes propalestinos en las puertas del pabellón badalonés. Unas 300 personas que mostraron su rechazo al conflicto bélico, y que aprovecharon para reivindicar su mensaje ante la visita del conjunto israelí.

Marc del Río

Con el Olímpic cerrado al público por motivos de seguridad, el ambiente fue totalmente desangelado y frío. Se vivió una primera mitad igualada en la que el Joventut amenazó con romper el encuentro en el segundo cuarto (27-19), pero Hapoel Holon se rehizo gracias al buen hacer del exazulgrana Xavier Munford (14). En la Penya, un buen Yannick Kraag (10) acompañaba a Ante Tomic (8) en la anotación.

La primera parte se cerró con un 43-46 favorable a los visitantes después de una escena surrealista. Yair Kravits anotó un triple sobre la bocina que los árbitros no dieron debido a una ilusión óptica. Fue en la segunda revisión, con todos los planos, cuando sí que dieron validez al acierto exterior del Hapoel.

Gran tercer cuarto verdinegro

Llegaron a irse por cinco puntos los visitantes, pero el Joventut no perdió la calma y se apuntó un parcial de 11-2, tras dos libres de Ludde Hakanson que parecían cerrar un gran periodo para los verdinegros. Lo fue igualmente, pese a que Derrick Walton volvió a anotar de tres para Hapoel sobre la bocina (67-61).

El Penya - Hapoel Holon se disputó en el Olímpic a puerta cerrada / EFE

Hunt empató el partido y pudo evitar la prórroga

Volvió la máxima igualdad al choque, tanto que se entró a los cinco minutos finales con empate a 71 tras una buena reacción visitante. Una igualdad que no se rompió hasta el minuto final, con una Penya sustentada por la anotación de Ricky Rubio (78-78).

Parecía que Walton decantaba el duelo para Hapoel Holon, pero Cameron Hunt apareció con un triple a 16 segundos del final que volvió a equilibrar el duelo a 81. Tenían balón para ganar los visitantes, pero la Penya robó el balón. Hunt pudo evitar mandar el partido a la prórroga, pero su tiro no entró.

Simon Birgander cuajó una buena prórroga, y Ricky desde la línea de personal puso el 92-87 a falta de minuto y medio. Hunt se apuntó un 2+1 que parecía decantar la balanza para los verdinegros. Lior Carreira puso el 95-95, pero Hunt todavía tenía un último truco de magia guardado, y sobre la bocina, puso el 97-95 final con el que el Joventut logró el billete para el Top 16 de la BCL.