La Penya, mucho más que Ricky Rubio y Ante Tomic

La mejor noticia para un entrenador y para un equipo es que dos de sus mejores jugadores hagan un mal partido e incluso así se logre la victoria. Eso es lo que sucedió el pasado domingo en Badalona con el cuarto triunfo verdinegro en Liga Endesa frente al Hiopos Lleida (82-68).

Bajo la sabia batuta de Dani Miret, el histórico club badalonés está alcanzando asistencias de 8.000 espectadores y cuenta con una plantilla amplia que se sigue nutriendo de la cantera. Con cuatro victorias en cinco jornadas, persiguen junto al Real Madrid, al UCAM Murcia y a La Laguna Tenerife al invicto Valencia Basket y han ganado los tres partidos en la FIBA Champions League.

Uno de los momentos clave del pasado mercado de fichajes llegó con el regreso de Ricky Rubio a su casa 16 años después y una vez superados unos problemas de salud mental que le hicieron parar en julio de 2024 tras disputar los últimos meses del curso 2023-24 en el Barça.

Dani Miret está realizando un gran trabajo / EFE

El base de El Masnou (35 años recién cumplidos) es quizá junto al extremeño José Calderón el mejor base español de la historia y está mostrando un excelente nivel en estas semanas, haciendo jugar al equipo por encima de unos registros individuales notables. En fin, lo que debe ser un director de orquesta.

De forma paralela, la Penya ató en abril la renovación hasta 2028 del veterano exazulgrana Ante Tomic (38). A imagen y semejanza de Giorgi Shermadini (dos años más joven), el croata se ha especializado aún más en lo que mejor hace y no arriesga con cosas diferentes. Su rendimiento sigue siendo espectacular.

Tampoco tuvo el día el estadounidense Sam Dekker, aunque empieza a ser una constante esta temporada. El estadounidense, que llegó a estar en la órbita del Real Madrid, se quedó en dos puntos (+1) y promedia 4,8 puntos y +3 en las cinco jornadas disputadas. El equipo necesita más de un jugador que fue espectacular a su llegada al club.

El sueco Hakanson brilló ante el Hiopos Lleida / CB JOVENTUT

El domingo Ricky anotó cinco puntos en 18 minutos (1/4 de dos y 0/3 en triples) y valoró +1, pero celebró la victoria con efusividad en una muestra de que está disfrutando. Peor estuvo Tomic en los más de 23 minutos que disputó, con tres puntos y un 1/9 en tiros de dos. El balcánico atrapó cinco rebotes defensivos y su valoración fue de +2.

La plantilla verdinegra está muy bien diseñada y apareció el canterano azulgrana Ludde Hakanson para brillar como base con 20 puntos (3/6 en triples), cuatro asistencias y +19. Lo secundó el estadounidense Cameron Hunt (ex del BAXI Manresa) con 24 puntos (3/4 en triples) y un espectacular +30 con tan solo tres tiros fallados.

Del resto se encargó la cantera, con 15 puntos de un certero Guillem Vives (5/8 en triples), ocho puntos y ocho rebotes del emergente Yannick Kraag (+14). También jugó Miguel Allen y se vistió Michael Ruzic tras un mes de baja por un esguince en el tobillo derecho.