La Penya quiere cerrar la primera vuelta con victoria en Vitoria

El Joventut se enfrenta este domingo al Kosner Baskonia (17h, Fernando Buesa Arena) en el último partido de la primera vuelta de la ACB. Los de Dani Miret, clasificados para la Copa (10-6), quieren sumar un nuevo triunfo para continuar en la zona alta, aunque las opciones para ser cabezas de serie en Valencia son prácticamente remotas.

La derrota ante el Bàsquet Girona del pasado domingo dificulta, y mucho, acabar en el Top4, pero el equipo debe continuar con la buena línea de juego de la temporada. Para Ante Tomic, "hemos hecho una buena primera vuelta y queremos cerrarla de la misma manera: jugando bien y con una posible victoria. El equipo está bien, ahora con dos competiciones el ritmo es más alto, pero tenemos equipo para hacerlo bien"

El rival, el Baskonia, llegará después de una jornada doble de Euroliga, pero pletórico en la ACB, donde lleva seis victorias consecutivas. Explica el croata que "últimamente están jugando muy bien, llevan 6 victorias seguidas en la ACB y con buenos partidos en la Euroliga”, dijo el pívot en declaraciones a los medios del club.

Un partido difícil

“Esperamos un partido muy difícil, son un equipo muy duro, de Euroliga. Es un reto importante para nosotros. Es cierto que en los últimos partidos contra ellos hemos jugado bien, pero no es fácil de explicar, nos salen bien las cosas contra Baskonia. El domingo intentaremos repetir uno de esos partidos buenos para intentar ganar”, comentó el croata

Daniel Miret y el base Ricky Rubio esperan traerse la victoria de Vitoria, ante un Baskonia en gran forma / Enric Fontcuberta / EFE

Un Tomic que hace unas semanas escaló en el Top 3 de jugadores más valorados de la historia de la ACB, y que opta al MVP del mes de enero: "Sí me motivan estas cosas, pero lo importante es que el equipo juegue bien. Un jugador no puede ser MVP si el equipo no juega bien y no gana partidos", explicaba.

"Primero, pensar en el equipo, y después, si viene algún MVP, mucho mejor”, dijo la referencia de un Joventut que no podrá contar con Miguel Allen que es baja por un esguince en el tobillo derecho. La evolución de la lesión marcará su regreso a las pistas.