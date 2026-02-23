Baloncesto
La Penya, pendiente de la rescisión millonaria de Jabari Parker con el Partizan
El ASISA Joventut tiene un acuerdo con el jugador hasta final de temporada, aunque el estadounidense quiere desligarse del todo del equipo de Belgrado y atasca la operación
Jabari Parker quiere salir del Partizan con destino al ASISA Joventut, en un acuerdo que tiene cerrado con el conjunto verdinegro, aunque la operación no está cerrada porque falta que el estadounidense y el Partizan acaben llegando a un acuerdo de rescisión.
Para el ex jugador del Barça, es una prioridad salir de inmediato de Belgrado para no perder el resto de la temporada, aunque quiere hacerlo como jugador libre, y decidir su futuro una vez finalice la campaña con el equipo de Dani Miret, al que le ilusiona ir ya que podrá seguir cerca de su familia, afincada en Barcelona.
Aunque la operación parece un tanto encallada porque el jugador quiere irse cobrando una parte importante de su contrato, mientras que el presidente del Partizan, que lleva directamente la operación de salida, no quiere ni oir hablar de pagarle una millonada al jugador solo por abandonar la disciplina del club.
Dispuesto a negociar
Parker parece dispuesto a reducir esa cifra en caso de rescisión, con tal de cerrar definitivamente su periplo en el Partizan, donde no ha tenido demasiada suerte, cuando decidió pedir la salida del Barça para enrolarse en el conjunto del entonces técnico, Zeljko Obradovic.
Pero la salida del laureado entrenador serbio y la llegada de Joan Peñarroya con el que no tuvo precisamente una relación fluída, ya puso en alerta al jugador y la tensión volvió a florecer hasta decidir el club que lo mejor era apartarlo del equipo donde continúa en esa situación de ‘limbo’ y con ganas de abandonar el club.
La Penya ha visto una oportunidad en Parker, que vendría a ocupar la plaza del estadounidense Sam Dekker, que rescindió su contrato con el cuadro verdinegro, y ahora van en busca de un anotador fiable, y Parker responde al perfil del jugador deseado.
Incorporación inmediata
El equipo de Dani Miret lo quiere incorporar de inmediato aunque su posible llegada se podría retrasar unos días hasta que el alero logre cerrar un acuerdo con el Partizan que está negociando.
Un acuerdo económico entre ambas partes allanaría definitivamente el camino para que una de las ex estrellas de la NBA, y que decidió dar el salto al Barça, acabe jugando hasta final de temporada en un ASISA Joventut más ambicioso que nunca de cara a la lucha por la Liga Endesa y la Basketball Champions League.
