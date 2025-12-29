La Penya lucha por el 'Top 4' en su visita a Málaga

El calendario en estas fechas de Navidad es frenético, y tras el trabajado triunfo del sábado ante el Río Breogán sin la presencia de Ricky pero un gran Hakanson, el Joventut visita este martes la pista del Unicaja (19h, Martín Carpena) buscando la novena victoria en la ACB y seguir luchando por el 'Top 4' de la competición. Miret no podrá contar con Ricky Rubio que sigue de baja por su lesión en la pierna derecha

Los de Dani Miret están muy sólidos en el juego, y en los días en que las cosas no acaban de salir bien, el oficio y el talento de los jugadores acaba haciendo que el equipo siga sumando. En el último duelo ante Breogán, el técnico dio minutos a Sam Dekker, que no había tenido la oportunidad de jugar en el último mes.

Para Simon Birgander, uno de los interiores verdingeros y que también realizó un buen papel ante el conjunto gallego, "jugar siempre bien es complicado. Contra Breogán fallamos muchos tiros libres, no anotamos muchos triples, pero sin embargo, es muy importante sacar la victoria. Cuando no tienes el acierto que tú querrías, es muy difícil ganar, pero si cuando no tenemos acierto, ganamos, nos costará menos el día que estemos acertados"explicó en declaraciones del club.

Daniel Miret tiene un compromiso importante con la visita del Joventut a Málaga / David Grau

Pensando en la Copa

"Para quedar en la parte alta de la liga y entrar en la copa, además de tener mejor ranking, sumar fuera de casa es importante. En casa estamos muy sólidos, y fuera cuesta más, porque no tienes a la afición. Creo que será muy importante ganar fuera de casa para mantenernos en lo alto de la ACB”, explicó el pívot.

La Penya, con 8 victorias y 4 derrotas, se presenta en Málaga para enfrentarse a un Unicaja que tiene una victoria menos, 7-5. Los malagueños son uno de los mejores equipos de las últimas temporadas, y el pívot sueco tiene claro que será un rival muy complicado, a pesar de haber claudicado ante el Madrid este domingo tras una destacada primera mitad.

"Será un partido muy duro, y eso que ellos vienen de uno muy complicado ayer, y mañana tendrán otro. No hay descanso en estas fiestas de Navidad. Ellos son un equipo muy bueno, que siempre están en las posiciones de arriba. Tenemos que hacer nuestro trabajo, seguir el plan de partido y esperamos poder sacar la victoria”, concluyó.