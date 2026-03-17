La Penya se hunde en el cuarto final y se queda sin ventaja de pista en cuartos de la Champions

El ASISA Joventut jugará los cuartos de final de la Basketball Champions League sin la ventaja de pista, después de caer ante Unicaja en el Martín Carpena (86-74) en un cuarto final donde acabó fundido, a pesar del gran encuentro de Jabari Parker (21). La lesión de Tomic apenas iniciado el encuentro mermó las opciones del Joventut que estuvo en el encuentro hasta ese cuarto final donde le fallaron las fuerzas y las ideas para acabar cediendo ante los malagueños.

UNI-JOV Champions League UNI 86 74 JOV Alineaciones Unicaja, 86 (25+18+19+24): Perry (3), Audige (6), Webb (3), Barreiro (6), Rubit (14)-cinco inicial-, Kalinoski (17), Díaz (6), Cobbs (7), Dedovic (3), Sulejmanovic (6) y Tillie (15). Joventut, 74 (20+23+17+14): Ricky (9), Hunt (3), Kraag (5), Parker (21), Birgander (10)- cinco inicial-, Drell (5), Hakanson (10), Ruzic (9), Tomic (0), Hanga (2).

La Penya tuvo un magnífico inicio en el Martín Carpena, con un 0-6 que hacía presagiar una gran noche para los verdinegros, que necesitaban un triunfo para acabar primeros del grupo o perder por menos de cuatro

Aunque la reacción del equipo de Ibon Navarro no se hizo esperar, y a base de triples y buenas acciones de Tillie (7 puntos en el cuarto), conseguía dar la vuelta al marcador (21-18). Los de Dani Miret buscaban balones dentro, aunque no habían buenas acciones, y lo aprovechaban los locales para seguir abriendo hueco (25-20). Tampoco entraban los triples, sin acierto de Parker, y Unicaja dominaba esos primeros 10 minutos de juego.

Preocupaba Ante Tomic, que apenas estuvo en pista dos minutos y no parecía que estuviera en condiciones de volver a la pista, posiblemente con algún problema físico.

Acción espectacular de Ricky, en la primera mitad en Málaga / FIBA

Despierta Parker

Unicaja abría la máxima diferencia con +7 al inicio del segundo parcial (27-20) y Parker finalmente estrenaba su casillero con cuatro tiros libres. Hakanson también anotaba su segundo triple que reanimaba el ataque visitante (29-27).

Birgander, en una acción defensiva en la primera mitad / FIBA

Aunque los de Ibon Navarro anotaban con demasiada facilidad y tampoco había fluidez en el ataque verdinegro lo que propició el control local (34-27). La Penya reaccionaba con buenos rebotes ofensivos y se acercaba de nuevo con un activo Parker (38-36).

La Penya lograba finalmente correr y cerrar la primera mitad con el duelo empatado (43-43) con un Jabari Parker que sacaba brillo al ataque del Joventut (10), y con el objetivo conseguido al descanso.

Parcial de 9-0 para Unicaja

En la reanudación, Unicaja salió lanzado y gracias a dos triples, le endosaba un parcial de 9-0 para abrir la máxima renta (52-43) y que obligaba a Dani Miret a parar el encuentro con apenas dos minutos jugados. Parker rompía ese mal inicio del cuarto con su primer triple y respondía con una nueva canasta para acercarse a cuatro (52-48).

Unicaja lo intentaba, pero el Joventut no cedía en la lucha por la primera plaza del grupo / FIBA

El estadounidense era el único que veía claras las acciones ofensivas, y se encargó de meter de nuevo al Joventut en el Partido (52-49). En apenas tres minutos, la Penya conseguía igualar el marcador tras técnica a Barreiro y devolverle el parcial de 0-9 (52-52). Hakanson daba ventaja a los visitantes tras un nuevo triple, y ahora era Navarro el que paraba el encuentro tras un 0-12 (52-55).

El duelo volvía a igualarse y Miret metía en pista a Ricky para intentar refrescar el juego de la Penya, aunque Unicaja finalizaba el cuarto por delante (62-60) pero la Penya manteniendo sus opciones de ser primeros del grupo K.

El partido seguía sin dueño a 5:50 del final, aunque Unicaja, en unos buenos minutos, abría una ventaja sustancial tras un parcial de 15-2 que dejaba en bandeja la victoria a lo locales (78-67). Los de Miret trataban de reaccionar (80-70) aunque el marcador era muy adverso a dos minutos del final. Ya no hubo reacción (86-74) y ahora la Penya se jugará los cuartos de final con la ventaja de pista en contra.