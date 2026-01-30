Baloncesto
La Penya tiene una exigente visita a Bilbao con el objetivo de cambiar su mala dinámica liguera
Los verdinegros se miden este sábado al Surne Bilbao Basket (20.00 h.) en el arranque de la segunda vuelta de la Liga Endesa, con el objetivo de revertir las últimas dos derrotas ligueras
El Joventut visita este sábado al Surne Bilbao Basket en Miribilla, el primer partido de la segunda vuelta de la ACB (20.00 h). Es un duelo directo, octavo contra noveno, porque la Penya (10-7), viene de dos derrotas seguidas, lo contrario que los vascos (9-8), que acumulan cuatro triunfos seguidos.
El objetivo de los verdinegros está claro: volver a sumar en la ACB para continuar en las posiciones de play-offs. Ludde Hakanson analiza el momento del equipo: "Llevamos dos derrotas seguidas en la ACB y queremos volver a ganar, y sobre todo, encontrar las buenas sensaciones.
“En la BCL las hemos tenido, pero en la ACB en los últimos dos partidos no hemos jugado como queremos jugar. No sabría decir por qué hay cambio con competiciones. La clave es salir muy concentrados, con intensidad, y cuando hacemos eso, somos muy peligrosos", aseguraba el base.
En Badalona arrasaron al cuadro vasco
En el partido de la primera vuelta, los verdinegros pasaron por encima del Bilbao Basket (101-69), pero las cosas han cambiado bastante en el equipo vasco, siendo uno de los equipos más en forma de la liga.
El sueco asegura que "Bilbao está en su mejor momento. Es cierto que les ganamos muy bien en casa, pero ahora están mucho mejor. Están superando a grandes equipos en casa, y Miribilla es un pabellón increíble, que están muy encima cuando deben estarlo, y cada año es muy difícil ganar allí. Para mí Bilbao es muy especial, pasé tres años muy buenos, y tengo grandes recuerdos".
Miguel Allen es la única baja que tiene Dani Miret para el encuentro de este sábado. Diego Niebla completa la convocatoria verdinegra, en busca de una victoria que cambie la mala dinámica del Joventut en los últimos encuentros de Liga Endesa.
