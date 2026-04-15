La Penya, a escribir una epopeya para lograr el pase a la Final Four de la BCL

El Asisa Joventut afronta esta tarde, a partir de las 18:30h (CET), el partido más importante en lo que va de temporada para el conjunto verdinegro. El equipo badalonés visita al AEK Atenas en el tercer y definitivo partido de cuartos de final de la FIBA Basketball Champions League. Solo vale la victoria, si Dani Miret y sus jugadores quieren lograr el billete para la Final Four del torneo que se disputará en el Olímpic de Badalona a principios de mayo.

La serie, al mejor de tres partidos, se ha resuelto hasta la fecha con dos victorias locales. El cuadro heleno se llevó el primer punto de la eliminatoria tras acabar con el Joventut por un ajustado 87-84. El parcial de 30-14 en el tercer cuarto para el equipo de Dragan Sakota fue decisivo.

Dos victorias locales hasta el momento

La Penya puso el 1-1 en la serie con un contundente triunfo en territorio badalonés (88-66). Los de Dani Miret fueron superiores desde el salto inicial y se ganaron con total merecimiento regresar al Sunel Arena de Atenas a afrontar ese todo o nada.

Miguel Allen, jugador del Asisa Joventut / FIBA

Las palabras de Miret

"Ahora es la hora de la verdad. No hay margen de error. Y el vestuario lo sabe. Estamos con buena dinámica, hemos recuperado jugadores y en el vestuario sabemos que tenemos un gran reto por delante y que lo podemos hacer. Tenemos una ilusión muy grande, queremos jugar la F4 en Badalona. Vamos a Grecia a ganar el partido. Nuestra mejor versión pasa por ser valientes y tener la confianza en nosotros mismos. Iremos a presionar y a por todas desde el inicio, a dar nuestro 100%”, comentó en la previa un Miret que tiene una excelente noticia de cara el decisivo duelo de la eliminatoria.

Dani Miret, en el segundo partido ante el AEK Atenas / FIBA

Birgander y Vives se apuntan a la serie

Se trata de Simon Birgander, que tal y como adelantaron los compañeros de 'Esports BDN', estará disponible para el partido. Las sensaciones del pívot sueco en la última sesión antes de viajar a la capital griega fueron positivas, y Birgander se apunta a participar en una serie muy condicionada tanto por su ausencia como por la de Ante Tomic, que sí que es baja segura para el choque.

Además, tras dejar atrás problemas con su tobillo izquierdo y reaparecer en Manresa el pasado domingo, Guillem Vives también se estrenará en la eliminatoria.

Ricky Rubio, con 13 puntos de media por partido en la serie, y Henri Drell, con 12, están siendo los líderes anotadores de la Penya ante los griegos. Por su parte, el escolta Frank Bartley está siendo el jugador más dominante para el AEK, y llega a la cita con 18 tantos de media por encuentro en el cruce.

Ricky Rubio completó un buen partido en Atenas / FIBA

Tenerife también se la juega

Con Unicaja y Rytas ya clasificados, la Penya buscará el tercer billete para 'su' Final Four. El cuarto saldrá del vencedor del tercer y definitivo encuentro entre La Laguna Tenerife y Galatasaray que tendrá cita en el Santiago Martín a partir de las 21h (CET).