La Penya, a por los cuartos de la Champions en Chalon: “No será un partido fácil”

El ASISA Joventut busca certificar este martes la clasificación para los cuartos de final de la BCL, y lo intentará en la pista del Elan Chalon (20h, Le Colisée), donde un triunfo pondría al equipo 4-0 en el Top16 (10-0 en global) y le haría estar ya entre los ocho mejores de la competición.

La Penya viene de una victoria extraordinaria en la ACB contra el Valencia Basket, hecho que destaca el entrenador asistente Aleix Duran: "Venimos de un día redondo. Nuevo patrocinador, con mucha gente en el campo y que nos ayudó mucho. Llevábamos una mala racha en la ACB y qué mejor manera de romperla que contra el Valencia Basket con nuestra gente y celebrando un nuevo patrocinador”.

En la segunda fase de la Basketball Champions League, la trayectoria del equipo es impecable (3-0), y un triunfo este martes clasificaría a la Penya para los cuartos de final. Para Duran, "el objetivo de mañana es clarísimo: certificar la clasificación para los cuartos.

"El pase nos reforzaría"

"Después nos quedaría optar a la mejor posición posible, el primer puesto, pero está claro que tener en nuestra mano conseguir el pase, nos refuerza mucho para no bajar la intensidad. Si ganáramos, el hecho de pasar a cuartos de final, pasa por delante del 10-0 global", explicaba.

El Chalon quiere ponerle las cosas difíciles al Joventut este martes, en su pista / CHALON

En el partido de la primera vuelta, los de Dani Miret pasaron por encima del equipo francés (107-75), pero para este martes, los verdinegros deben estar preparados para un partido completamente diferente

"La diferencia de puntos fue muy grande, es una evidencia. Pero remirando el partido, nosotros hicimos cosas muy bien desde el principio a nivel de intensidad. Y también tuvimos mucho acierto. Es un partido muy mental, porque venimos de ayer que nos sacó energía. No podemos caer en el error de pensar que será un partido fácil. Ellos en casa juegan con mucha intensidad y mañana tendremos que estar preparados”, dijo.

Para el encuentro ante el equipo francés, Adam Hanga ha viajado con el equipo, aunque es complicado que pueda jugar. Miguel Allen sigue recuperándose del esguince que sufre en el tobillo derecho y será baja. Completan la convocatoria Diego Niebla y Adrián Torres.