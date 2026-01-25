La Penya cae en Vitoria sin la 'magia' de Ricky Rubio

El Kosner Baskonia se mostró superior este domingo a un Joventut en el que esta vez no brilló tanto Ricky Rubio (87-77) y complica el sorteo para la Copa del Rey que tendrá lugar este lunes a las 12.00 horas sin que los cuatro cabezas de serie estén definidos por los partidos aplazados.

Kosner Baskonia - Joventut (baloncesto, Liga Endesa), 25/01/2026 LIGA ENDESA BAS 87 77 JOV Alineaciones KOSNER BASKONIA, 87 (22+21+21+23): Rafa Villar (3), Trent Forrest (15), Rodions Kurucs (16), Gytis Radzevicius (8), Khalifa Diop -cinco inicial-, Mamadi Diakite (13), Kobi Simmons (10), Timothé Luwawu-Cabarrot (13), Matteo Spagnolo (6), Clement Frisch (3) y Eugene Omoruyi. JOVENTUT, 77 (26+13+18+20): Guillem Vives (3), Cameron Hunt (23), Sam Dekker (3), Yannick Kraag (3), Ante Tomic (14) -cinco inicial-, Ricky Rubio (7), Ludde Hakanson (3), Michael Ruzic, Simon Birgander (9), Adam Hanga (9) y Henri Drell (3).

Real Madrid, Valencia Basket y Barça ya saben que serán cabezas de serie y los blancos, como primeros, tendrán el derecho a jugar el jueves y tendrán un día de descanso de cara a unas hipotéticas semifinales. Sin embargo, los baskonistas tienen opciones de alcanzar al UCAM Murcia en la cuarta plaza con el partido aplazado ante el 'Granca' que se disputará finalmente el 8 de febrero.

Por su parte, la Penya ya estaba clasificada y será séptima salvo victoria del Lenovo Tenerife en la noche de este domingo en el Palau ante el Barça. Por tanto, será un sorteo de la Copa del Rey no tan palmario como en otras temporadas al estar pendiente esa condición de cuarto cabeza de serie.

Los locales abrieron el duelo a base de triples y los visitantes recurrieron a un Ante Tomic que estuvo demasiado fallón con 7/15 en tiros de dos y ahí la entrada de Ricky Rubio sí dio más frescura a los suyos, que tomaron la primera renta importante (10-17) y la vieron frenada por siete puntos seguidos de un Luwawu-Cabarrot que gusta en el Barça (22-26).

Trent Forrest aportó 15 puntos y +21 de valoración / EFE

El Baskonia demostró que quería otro partido con un 7-0 de salida en el segundo cuarto que culminó el exmadridista Spagnolo (29-26), pero con los puntos de un Cameron Hunt que acabó con 23 el equipo de Dani Miret recuperó la delantera (34-37, min. 15:18) y la volvió a perder al descanso con Kobi Simmons al mando azulgrana (43-39 al descanso)0.

En el tercer cuarto se repitió la historia y el Baskonia allanó el camino hacia el triungo con ocho puntos consecutivos del canterano barcelonista Rodions Kurucs (51-44, min. 22:17) y Dani Miret recurrió a una zona 1-3-1 con el 56-46 que frenó el empuje vitoriano en plena racha anotadora de Hunt en la otra canasta (60-57, min. 27:43).

El tercer cuarto se cerró con una canasta de Diakité y dos tiros libres de Forrest (64-57) con Ricky Rubio más apagado de lo habitual. Sin embargo, los badaloneses no se rindieron y se acercaron a tan solo dos puntos con un triple y tiro libre adicional de Hunt a 2:29 del final (76-74), pero entre Simmons y Luwawu-Cabarrot frustaron la remontada visitante. Al final, 87-77.

Es la segunda derrota seguida para el Joventut tras la sufrida en el Olímpic contra el Bàsquet Girona, mientras que el conjunto baskonista sigue lanzado tras un flojo inicio de curso y sumó su séptima victoria seguida para seguir optando a ser cabeza de serie en la Copa del Rey.