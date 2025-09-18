Penúltima prueba antes de la Supercopa

Tercera de las cuatro pruebas antes de arrancar. El CB Canarias afronta esta tarde, desde las 18:30 horas (Televisión Canaria), en el Arena, el primero de los dos partidos de la denominada Copa Canarias en los ya tradicionales derbis de pretemporada contra el Dreamland Gran Canaria. Choque con el que quizá los de Txus Vidorreta aumentan el nivel respecto a sus encuentros anteriores, frente al Casademont Zaragoza y Joventut –saldados ambos con triunfo–, a escasos nueve días de la disputa de las semifinales de la Supercopa Endesa.

Será, el de esta tarde, el primer choque en el que el técnico bilbaíno dispondrá de todos sus efectivos tras las recientes llegadas a la Isla de Rokas Giedraitis y Gio Shermadini, toda vez que tanto el lituano como el georgiano acabaron su participación en el Eurobasket. Con ese refuerzo en las posiciones interiores no sería de extrañar que el preparador canarista diera descanso de nuevo a Fran Guerra, ya ausente ante la Penya, y entre algodones en estos últimos días mientras termina de encontrar la forma óptima tras su lesión de tobillo sufrida el pasado mes de marzo.

Delante tendrá el conjunto lagunero a un Dreamland sin tantas prisas en el calendario –no se estrenará oficialmente hasta el 5 de octubre, visitando al Real Madrid–, pero en cambio sí algo más rodado, toda vez que los de Jaka Lakovic acumulan en su contador un total de cuatro compromisos: dos victorias y tras tantas derrotas. Para el choque de esta tarde será baja el colombiano Brian Angola –con problemas musculares– por lo que todo apunta a un mayor protagonismo ofensivo de Isaiah Wong, que promedia 15,5 puntos en los cuatro choques de pretemporada.

«Es un derbi, pero a la vez es un entreno», comentaba ayer de forma directa Aaron Doornekamp, que ve prioritario el objetivo de «seguir mejorando porque es pretemporada». Para el canadiense, «las sensaciones por ahora son buenas», si bien reconoce que ayer «fue el primer día de entrenamiento con todo el equipo». Por eso, el ala pívot cree que con casos como el de Giedraitis, «que solo lleva dos días aquí» son «necesarios para sacar conclusiones». «Creo que tenemos un muy buen equipo, y ahora necesitamos tener un poco de suerte con las lesiones», expresó también el canadiense.

Cuestionado también por Fran Guerra, Doornekamp considera que el pívot «necesita algo más de tiempo», pero «él ya sabe jugar con este equipo y ayudará». Además, Aaron prefiere centrarse todavía «en estos partidos contra el Granca, y ya luego pensar en el Real Madrid». «Ya tendremos tiempo de analizarlos, pero sabemos que siempre tienen un buen equipo», concluyó.

Vía: El Día - La Opinión de Tenerife