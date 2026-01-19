Las peñas del Real Madrid, en contra de la NBA Europa: "Irnos solos sería un error"

Bersekers, Los Ojos del Tigre y PM La Gran Familia, las tres grandes peñas del Real Madrid de baloncesto, emitieron este lunes un comunicado conjunto para expresar su opinión sobre la posible anexión del club al proyecto de la NBA Europa, algo que, de hacerlo "solos", sería "un error", pues es una iniciativa que genera "más sombras que luces".

Las tres agrupaciones se unieron ante el creciente rumor que vincula al Real Madrid fuera de la Euroliga para ser uno de los abanderados del novedoso proyecto de la NBA Europa, apoyado por la FIBA, a partir de 2027.

Entre los principales motivos, las agrupaciones argumentaron la imposibilidad de competir ante otros conjuntos con "tradición baloncestística", lo cual sería un "error", así como la "escasez" de información aportada por el propio club al respecto de este posible movimiento.

"Partimos de la base de que la información pública es escasa y de que, el propio club, no ha mostrado claramente cuál es su postura. Nuestra apuesta es por un baloncesto en Europa en el que podamos enfrentarnos a los equipos históricos y con tradición baloncestística. Y, a día de hoy, ese no es el planteamiento que parece que ofrece el proyecto de NBA Europa en el que, de la actual Euroliga, sólo estaría el Real Madrid. Irnos solos a esa nueva competición, en nuestra humilde opinión, sería un error", reza el comunicado firmado por las tres peñas en la red social X.

Pese a que los tres grupos coinciden en que la Euroliga tiene inconvenientes como la celebración de la 'Final Four' en Abu Dabi, el precio de los abonos para la final o el debut esta temporada del Dubai Basketball sigue siendo la competición que reúne "a los grandes clubes históricos del baloncesto europeo", además de disponer de un "proyecto claro", lo contrario, a su juicio, que lo que se propone desde la NBA.

"El proyecto de NBA Europa, a la vista de las declaraciones realizadas esta semana por su comisionado, Adam Silver, genera más sombras que luces, tanto en el plano deportivo como en el económico", continuó el mensaje.

Las peñas solicitaron llegar a acuerdos con el fin de mejorar "lo que a día de hoy" ofrece la Euroliga, pero siempre de la mano del resto de equipos participantes: "El Real Madrid debe jugar siempre en la máxima competición continental y eso, a día de hoy, no lo puede ofrecer el proyecto NBA Europa".

Asimismo, reivindicaron la "pasión de los aficionados" como un pilar importante de las competiciones, así como "un precio razonable" para las entradas y abonos, con el fin de que el deporte no se convierta en un "artículo de lujo". De igual manera, reiteraron su fidelidad al Real Madrid: "Pase lo que pase, siempre estaremos al lado del club de nuestros amores, apoyándolo en las buenas y en las malas".

Adam Silver, comisionado de la NBA, confirmó el 15 de enero que la liga estadounidense ha mantenido conversaciones con el Real Madrid y con "otros clubes españoles" para la creación del proyecto NBA en Europa, que podría conllevar a la retirada o renuncia de licencias de la Euroliga desde la próxima temporada.