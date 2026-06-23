Peñarroya tendrá su particular derbi en el duelo más caliente de Europa

El derbi de Belgrado hablará español la próxima temporada. Partizan y Estrella Roja, protagonistas del duelo más caliente del Viejo Continente, estarán dirigidos por dos entrenadores españoles que debutan fuera del país. Una vez más, España se sitúa como uno de los países más prolíficos en cuanto a entrenadores de baloncesto. Joan Peñarroya e Ibon Navarro viven su primera experiencia fuera del país tras más de una década entrenando ininterrumpidamente en la mejor liga doméstica de Europa.

Es uno de los partidos más históricos y respetados del continente. El derbi de Belgrado entre Partizan y Estrella Roja siempre deja grandes partidos en lo deportivo, pero sobre todo, en la atmósfera del partido. Imágenes asombrosas de miles y miles de personas gritando y saltando, animando a su equipo que dan la vuelta al mundo. Todo jugador o entrenador quiere ser partícipe de ello, y Peñarroya y Navarro tendrán su oportunidad.

Una renovación merecida

Joan Peñarroya llegó al Partizan cuando más movidas estaban las aguas. En un momento de máxima complejidad, tras la dimisión de la leyenda Zeljko Obradovic, el técnico catalán tuvo la valentía de asumir el reto. Pero el inicio no fue fácil. En un equipo con mucho jugador indisciplinado, Peñarroya tuvo que hacer algún movimiento para tratar de adaptar el 'roster' a su gusto. El entrenador de Terrassa cogió el equipo el 23 de diciembre y aunque en la Liga Adriático fue encadenando victorias, el primer triunfo en la Euroliga no llegó hasta el 20 de enero, tras 5 derrotas consecutivas.

Aunque en Europa la situación ya era insalvable cuando llegó, el exentrenador de Morabanc Andorra, San Pablo Burgos, Valencia Basket y Baskonia pudo resarcirse de su mala etapa en el FC Barcelona. Tras ser despedido en octubre, enlazó su periplo serbio y cerca se quedó de estrenar su palmarés con Partizan esta temporada. En el play-off por el título de la Liga Adriática, eliminó a KK Bosna en cuartos por la vía rápida (2-0) y lo mismo hizo en semifinales en el derbi de Belgrado, con sendas victorias ante Estrella Roja. En la final, se enfrentó al todopoderoso Dubai, a quien opuso resistencia y compitió todos los partidos de principio a fin, pero que finalmente dominó el conjunto de Oriente Medio por el resultado de 1-3 en la serie.

Gracias a su buen trabajo, el club decidió renovarlo y ampliar su contrato hasta el 2028. El Partizan promete volver a dar guerra en Euroliga.

Un paso más en su carrera

El excelente trabajo de Ibon Navarro en Unicaja ha tenido su recompensa. Un proyecto de 4 temporadas que ha devuelto al conjunto cajista al lugar que merece en España y que ha conseguido éxitos importantes en la competición europea. El balance es el siguiente: dos Copa del Rey, una Supercopa de España, dos FIBA Champions Leage y dos Copa Intercontinental. Así como participación continua en el play-off de la Liga Endesa, aunque siempre lejos del título liguera. Ha sido, sin duda, la consagración de Ibon Navarro como un entrenador capaz de dirigir proyectos importantes e ambiciosos. Ha llamado la atención de diferentes clubes importantes en Europa, entre ellos el FC Barcelona, pero finalmente ha elegido a Estrella Roja.

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En el otro equipo de Belgrado se reencontrará con un jugador que conoce bien como Tyson Carter. Además, jugadores a los que se ha enfretado en numerosas ocasiones como Jasiel Rivero, Semi Ojeleye o Chima Moneke. Se trata de un equipo que está llamado a dar un paso adelante en Euroliga (10º esta temporada pero eliminado en play-in), que debe intentar clasificarse regularmente para el play-off y que, además, cuenta con un buen presupuesto para ello. A sus 50 años, ha firmado con Estrella Roja por una temporada y está en un buen momento para establecerse como entrenador Euroliga. Habrá que estar atentos a los próximos derbis entre Partizan y Estrella Roja.