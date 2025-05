Peñarroya: "Ha sido un partido a cara o cruz"

El entrenador del Barça, Joan Peñarroya, aseguró que su equipo jugó "una eliminatoria increíble" en los cuartos de final contra el Mónaco, pero tras perder este martes el último partido de la serie (85-84) lamentó que el pase a la Final a Cuatro se escapó por un punto.

"Creo que el Mónaco hizo méritos para ganar, pero si lo hubiera hecho el Barça también lo habríamos merecido. Es un partido a cara o cruz, estoy muy orgulloso de mis jugadores y de la afición porque creo que hemos jugado una eliminatoria increíble y al final se nos ha escapado por un punto", resumió el técnico catalán.

En rueda de prensa en la Salle Gaston Médecin de Mónaco, Peñarroya insistió en que fue "un partido a cara o cruz". El Barça tuvo la victoria en la última jugada, con un lanzamiento de tres de Kevin Punter, que no estuvo acertado.

Joan Peñarroya, técnico del Barça / Pepe Torres / EFE

"Hay que felicitar al Mónaco, pero hoy el equipo ha competido para ganar el partido y al final no tuvimos suerte. Todo el año hemos tenido muchos problemas y mala suerte con las lesiones y otros problemas. Al final podríamos haber ganado cualquiera de los dos equipos", remarcó.

Por último, destacó que el Mónaco tiene "muy buen equipo y muy buen entrenador", pero no se quiso pronunciar sobre sus opciones de ganar la Euroliga. "Los cuatro equipos que se clasifiquen tendrán opciones de ganarla", señaló.

Vassilis Spanoulis y Mike James, en un partido de Mónaco / Euroleague

Por su parte, Vassilis Spanoulis también valoró la clasificación de su equipo a la Final Four. "Para este club es un gran éxito estar en la Final Four, nosotros no somos el Olympiacos, el Fener o el Real Madrid. Nos prepararemos para lograr dos victorias allí. Da igual que haya ido muchas veces a la Final Four, siempre quiero ganarla cuando voy", comentó.

El técnico del Mónaco valoró la actuación de una de sus estrellas. "Pensé que Papagiannis podía darnos cosas tras ver su buen entrenamiento de ayer. Hoy nos ha dado más que algunas cosas, ha sido una gran actuación", antes de apuntar que "ha sido un partido muy duro, como esperábamos y estoy muy orgulloso de mis jugadores, han jugado con gran corazón y han estado bien en los momentos importantes".

Para Mike James, el principal líder del equipo y que anotó la última canasta del partido, también tuvo unas palabras. "Mike es un jugador que no teme los momentos calientes. A veces será con triples, a veces con canastas de dos, él siempre encuentra el camino". El Mónaco se verá las caras en la Final Four ante Olympiacos, que eliminó al Real Madrid en cuatro partidos.