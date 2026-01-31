Peñarroya sentencia a una joven promesa europea: “Ahora mismo no es lo bastante bueno”

Joan Peñarroya sigue buscando su lugar en Partizan. Uno de los puntos más complicados de su etapa en Belgrado está siendo, sin duda, el poder controlar un vestuario que ya se cobró el cargo del legendario Zeljko Obradovic. Tras los expedientes de Tyrique Jones y Jabari Parker, Peñarroya ha centrado ahora todos los focos en una de las mayores promesas del baloncesto europeo: Miikka Muurinen.

Sin pelos en la lengua

Lo de Peñarroya con Muurinen fue una rajada en toda regla, pública y con varios mensajes de fondo. El ex técnico azulgrana quiso bajar de la nube a un jugador que ya mostró en el pasado EuroBasket con Finlandia ser un jugador especial. Sin embargo, a Peñarroya no le tembló el pulso a la hora de resaltar la distancia entre el potencial y la utilidad real en un equipo como Partizan. Su diagnóstico fue contundente: “Ahora mismo no es lo suficientemente bueno como para jugar en un equipo como el nuestro”.

El entrenador, eso sí, no niega el talento. Al contrario, lo subraya para que se entienda mejor. Peñarroya tiene claro que pese a que exista potencial no significa que ya estés listo: “Miikka tiene potencial para ser un jugador excelente, pero eso no es suficiente. No te conviertes en jugador solo por los highlights”. El mensaje del ex azulgrana es claro y más en un contexto como el que vive Partizan.

En esa misma línea, el técnico mostró los problemas del joven finlandés en integrarse al juego coperativo del equipo. No lo plantea como una condena, sino como una carencia lógica pero urgente de corregir. “No conoce la parte táctica del juego, lo cual es normal, porque es joven y viene de un tipo de baloncesto diferente”.

Sin embargo, lo más duro no llega por lo que Muurinen hace o deja de hacer en la pista, sino por lo que Peñarroya interpreta que pasa por su cabeza. El técnico puso en duda el compromiso del finlandés con el proyecto. Y ahí dispara la frase más polémica, la que convierte una crítica deportiva en un cuestionamiento de mentalidad: “Creo que es un chico que solo piensa en volver a Estados Unidos, y yo no estoy aquí para esperar algo de alguien que está pensando en Estados Unidos”. Cabe recordar que Muurinen estuvo jugando en Estados Unidos en su etapa de High School, concretamente en AZ Compass.

Comprensión y una línea clara

A partir de ahí, su mensaje busca un punto de apoyo en el propio grupo. Peñarroya reconoce que el vestuario entiende la juventud y que, en un equipo con jerarquías marcadas, siempre hay margen para el aprendizaje. Sin embargo, pone condiciones claras “Sus compañeros aceptan que sea joven, pero lo aceptas cuando das el 100% de ti mismo y tienes una mentalidad en la que quieres aprender”.

El fondo de todo este episodio, evidentemente, Peñarroya no está “castigando” al joven. Lo pretende es defender un estándar. En Partizan se vive al límite, con una afición que exige, una competición que no espera y un club que mide el rendimiento semana a semana. Muurinen, por su perfil, seguirá siendo un nombre atractivo para el futuro, pero el entrenador ha dejado claro que el futuro no compra minutos en el presente y que hace falta mucho más que tener potencial para poder ser un jugador imporante en el equipo.