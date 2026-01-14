Peñarroya resiste: “No me arrepiento de haber venido al Partizan”

Joan Peñarroya tuvo que salir a explicar lo sucedido ante Olympiacos después de caer por un sonrojante 66-104, la tercera peor derrota en la historia de la Euroliga. “Por primera vez en mi vida perdí por 40 puntos, y por primera vez en mi carrera vi a la afición apoyando al equipo durante los 40 minutos. Se merecen más, mucho más”, comentó el técnico.

“Fue un partido muy difícil. Solo fuimos competitivos en el primer cuarto. Después, llegamos tarde en todas las situaciones. Jugamos con poca defensa y nuestro porcentaje de tiro tampoco ayudó; fue pobre. Estuvimos muy mal. Nuestra afición y nuestro club merecen más de nosotros. Tenemos que ser mejores de lo que fuimos esta noche”, dijo el entrenador español.

“Está claro que el equipo está en un muy mal momento. No hay excusas, hay que trabajar duro, jugar juntos y comprender que la situación es difícil. Tenemos que estar al cien por cien en cada entrenamiento, adaptar nuestra energía y nuestro lenguaje corporal en situaciones difíciles”, comentó.

"Es un honor estar aquí"

“Cuando juegas contra equipos grandes, es imposible competir si no estás al cien por cien. También esperamos que los jugadores lesionados regresen. Mi trabajo es cambiar algo, y los jugadores también tienen responsabilidad. Intento ayudarlos a mejorar su confianza y su forma física. Somos profesionales, todos tenemos la responsabilidad de luchar y competir mejor", dijo.

Duane Washington fue el único que se salvó de la quema en el Partizan, con 28 puntos / PARTIZAN

“Si la afición nos apoya durante 40 minutos y lucha por nosotros, nosotros también debemos luchar por ellos, usar las faltas, jugar duro y no permitir puntos fáciles. El Olympiacos hizo muchos tiros abiertos, pero al final muchos puntos llegaron de penetraciones. No se puede permitir eso, hay que proteger la zona. No me arrepiento de haber venido al Partizan; es un honor estar aquí”, comentó.

“Quiero competir, mejorar y que nuestra afición disfrute de las próximas semanas. Es imposible decir que hemos mejorado desde que llegué. Es un proceso, y claramente en este momento no estamos jugando al nivel de la Euroliga. El calendario también ha sido muy complicado en las últimas semanas”, concluyó el técnico que parece tener fuerzas para seguir a pesar de que todo sale mal.