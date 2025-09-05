Peñarroya: “Podemos luchar por todo pero ahora toca construir un equipo"

El técnico del Barça, Joan Peñarroya, ser mostró esperanzado que esta temporada sea 'triomfant' para el basket blaugrana, aunque reconoció que primero hay que trabajar el grupo, y crear un equipo con las nuevas incorporaciones.

"Empezamos unas temporada nueva ilusiones renovadas, con cambios y sabemos que el nivel de competiciones vendran problemas pero esperamos menos problemas de salud", dijo. "Tenemos un equipo diferente y esperemos que no tengamos tanta pega como la temporada pasada" explicó en la rueda de prensa con los medios en Encamp donde el Barça ha realizado un stage los últimos dias.

"A la hora de hablar del reto que se le plantea, quiso mirar a corto plazo. "Ahora mismo es construir un equipo. Somos conscientes que hay más partidos de liga regular en euroliga, con viajes más largos...sabemos que el equipo desde ya jugaremos unos 80 y 90 partidos. En las primeras semanas jugamos 13 partidos, así que primero hasy que prepararse bien porque viene un año complicado en todos los frentes", comentó el técnico

El Barça agradeció al Comú d'Encamp su hospitalidad estos días / DANI BARBEITO

Centrados en construir

"No tenemos mucho tiempo para entrenar, algunos se están reincorporando, con los internacionales, a ver como llega Shengelia….el objetivo final es ganar pero ahora nos centramos en construir, crear sinergias….tenemos jugadores muy importantes y no hay que ver dudas con el DNI de algunos jugadores porque son muy importante en el basket europeo".

Peñarroya tiene claro los objetivos. "Luchar por todos los títulos aunque no me sirve decir que vamos a ganar, me preocupa crear sentimiento de equipo, y estoy convencido que podemos luchar por todo….la Euroliga está en unos niveles presupuestarios muy grandes, pero estamos convencidos en lo que tenemos con jugadores contrastadisimos y jóvenes que van de subida. Ambición máxima, sin duda".

El entrenador azulgrana reconoció que cuentan con una plantilla diferente y requerirá adaptarse. "El trabajo de cuerpo tecnico es encontrar las mejores soluciones y nos adaptaremos a los jugadores que tenemos, y lo iremos viendo. Ahora tenemos ideas pero vamos dia a dia….y encontraremos nuestra filosofía de juego"

Peñarroya, durante la rueda de prensa junto a Satoransky / DANI BARBEITO

Falta de regularidad en ACB

Mirando atrás, reconoce que al equipo le faltó regularidad en la Liga Endesa, y trabajarán para mejorar.

Peñarroya, charlando con Dabone en el entrenamiento matinal en Encamp / DANI BARBEITO

"El año pasado tuvimos demasiados altibajos. Tenemos que saber manejar las situaciones….las lesiones van a llegar, momentos duros, pero hay que tener la mentalidad para afrontar estos momentos duros… el equipo donde sufrió más fue en la Liga ACB y hemos de dar una respuesta diferente a lo que ocurrió el año pasado. Perder pocos partidos en Euroliga ya se ha acabado. El planter nos ayudará...los veo con ganas y hacer una nueva temporada...con calma pero sin pausa…

Reconoció que Brizuela llega 'tocado' de la selección, y se mostró optimista con Shengelia, después de sus problemas de arritmia, que finalmente no fueron a mayores. "Sabemos con Brizuela que hay algo en la zona de los isquios pero hasta que llegue a Barcelona no sabremos con exactitud"

Shengelia, solo un susto

Respecto a Shengelia, "nos dio un sustillo, pero afortunadamente, después de las pruebas fue bien y pudo volver con Georgia aunque ha perdido un tiempo de preparación...afortunadamente se encuentra bien", dijo.

Peñarroya, charlando con Oscar Orellana en el entrenamiento matinal / DANI BARBEITO

También bajó las expectativas sobre el joven Mohamed Dabone, que ha estado trabajando 'al ralentí' al salir de problemas físicos los últimos meses. "Está en disposición de ayudar al equipo y no digo que no existan esas expectativas pero hemos de tener mucha paciencia.

"Se trata de un jugador diferente y que tenga su espacio para crecer. Queremos que esté en nuestra dinámica a diario y más con jugadores con esta calidad. Ahora no es momento de precipitarse. Tenemos una perla, pero no exageremos", dijo Peñarroya.

Satoransky pide recuperar las sensaciones

Por su parte, Tomas Satoransky aseguró que "la nueva temporada trae nuevas ilusiones, y todos los que estuvimos el año pasado, sabemos todo lo que ocurrió...hay que recuperar las sensaciones y más continuidad en el juego. Seguir sólidos durante el año", dijo el checo.

"Con los nuevos jugadores, nos pueden ayudar a talento colectivo. Se han equivocado añadiendo más partidos", comentó uno de los veteranos de la plantilla, que se alegró de la vuelta de Laprovittola."A Lapro se le ve bien, ha estado fuera de competición mucho tiempo y es muy duro lo que ha pasado. Tiene caracteristicas que le permite crear y tiene un rol importante", comentó el checo, que se ve con capacidad de liderar al grupo.

"Estoy volviendo físicacmente, en el proceso que planificamos con el club. Estamos siguiendo el plan, mejorando en los entrenos y espero que todo vaya bien. No ir a la selección fue duro, pero sabiendo la temporada que nos está esperando, hay que prepararse", dijo el base.

"Me siento alguien que tiene que ser un poco lider con la experiencia que tengo. Vamos a echar de menos a Alex y hay que dar un paso adelante. Me siento muy cómodo con el grupo", finalizó.