Peñarroya: "Hemos puesto la primera piedra para demostrar nuestro nivel defensivo"

El entrenador del Barça, Joan Peñarroya, destacó este martes, tras derrotar al Maccabi Rapyd Tel Aviv (71-92), que su equipo ha puesto "la primera piedra" para demostrar el "nivel en defensa e intensidad" que puede alcanzar.

"Hemos empezado muy bien, con las ideas claras. Hemos hecho una primera parte muy completa en los dos lados del campo, pero sobre todo estamos muy contentos porque, delante de uno de los mejores equipos ofensivos de la competición, hemos dado el paso adelante que tenemos que hacer", remarcó el técnico egarense.

Maccabi Tel Aviv - Barça / ANDREJ CUKIC / EFE

En declaraciones a los medios de comunicación del club, Peñarroya afirmó que esta mejoría defensiva permitió a su equipo "dominar el partido" y "jugar más suelto en ataque".

"Hemos dejado el partido bastante liquidado en la primera parte, pero era importante no salir relajados en la segunda parte y el equipo ha estado bastante bien", añadió.

Por otra parte, el técnico egarense elogió la aportación del pívot Sayon Keita, que ha debutado en la Euroliga con 17 años.

"Lo he visto muy bien. Necesitamos energía y más jugadores. Su entrada ha sido buena. Es un jugador muy atlético y muy joven, con inexperiencia, pero que nos ha dado la energía que el equipo necesitaba y ha hecho un partido muy bueno. Ha ayudado a que compañeros con más experiencia estuvieran más activos que en los últimos partidos", analizó.